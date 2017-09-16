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تدشين حساب "طويق" عبر "تويتر" لمتابعة التقدم في مشاريع رؤية 2030

الأول من نوعه.. يقدم تفاصيل عبر العمل المرئي

دشن مجموعة من الشباب السعودي، حساباً على "تويتر" يحمل اسم "طويق" @Tuwaiq_2030، ويختص بمتابعة التقدم المحرز في تطبيق تفاصيل رؤية 2030، وتسليط الضوء على ما تحقق منها، عبر استعراض الفقرات المتعلقة بالمشاريع المتحققة من وثيقة الرؤية نفسها.

حساب "طويق"، الذي رأى النور في أغسطس الماضي، استطاع خلال فترة قصيرة، لفت الأنظار، عبر العديد من التغريدات النوعية والمبادرات الخاصة؛ وفي مقدمتها مبادرة القائمين على الحساب بزيارة وزارة الإسكان؛ للوقوف على مشاريعها المتعلقة برؤية 2030، حيث ينتظر أن يكشف القائمون على الحساب تفاصيل ما دار في ذلك الاجتماع للمتابعين الذين كانت تعليقاتهم منصبة بشكل أساسي على هاجس السكن.

ومنذ تدشين الحساب أواخر الشهر الميلادي الماضي، أطلق نحو 20 تغريدة، ركزت على بعض الموضوعات المستحدثة الصادرة بأوامر ملكية أو من الوزارات الحكومية ذات الصلة، كما تضمنت التغريدات عدد من الفيديوهات التعريفية ببعض المزايا المتحققة للأفراد في بعض الخدمات، مع التنويه إلى الدور الذي لعبته رؤية 2030 في تحقيقها.

يشار إلى إن حساب طويق @Tuwaiq_2030، يعد الأول من نوعه في تويتر الذي يركز على متابعة مراحل تطبيق رؤية 2030 عبر العمل المرئي وتصاميم الإنفوجرافيك، كما يهتم بنقل صوت الشارع عبر إجراءه لقاءات مباشرة مع المواطنين والمواطنات للاستماع إلى أمنياتهم ونقل تطلعاتهم حيال المستقبل الذي ينتظرهم على ضوء ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين حساب "طويق" عبر "تويتر" لمتابعة التقدم في مشاريع رؤية 2030
سبق

دشن مجموعة من الشباب السعودي، حساباً على "تويتر" يحمل اسم "طويق" @Tuwaiq_2030، ويختص بمتابعة التقدم المحرز في تطبيق تفاصيل رؤية 2030، وتسليط الضوء على ما تحقق منها، عبر استعراض الفقرات المتعلقة بالمشاريع المتحققة من وثيقة الرؤية نفسها.

حساب "طويق"، الذي رأى النور في أغسطس الماضي، استطاع خلال فترة قصيرة، لفت الأنظار، عبر العديد من التغريدات النوعية والمبادرات الخاصة؛ وفي مقدمتها مبادرة القائمين على الحساب بزيارة وزارة الإسكان؛ للوقوف على مشاريعها المتعلقة برؤية 2030، حيث ينتظر أن يكشف القائمون على الحساب تفاصيل ما دار في ذلك الاجتماع للمتابعين الذين كانت تعليقاتهم منصبة بشكل أساسي على هاجس السكن.

ومنذ تدشين الحساب أواخر الشهر الميلادي الماضي، أطلق نحو 20 تغريدة، ركزت على بعض الموضوعات المستحدثة الصادرة بأوامر ملكية أو من الوزارات الحكومية ذات الصلة، كما تضمنت التغريدات عدد من الفيديوهات التعريفية ببعض المزايا المتحققة للأفراد في بعض الخدمات، مع التنويه إلى الدور الذي لعبته رؤية 2030 في تحقيقها.

يشار إلى إن حساب طويق @Tuwaiq_2030، يعد الأول من نوعه في تويتر الذي يركز على متابعة مراحل تطبيق رؤية 2030 عبر العمل المرئي وتصاميم الإنفوجرافيك، كما يهتم بنقل صوت الشارع عبر إجراءه لقاءات مباشرة مع المواطنين والمواطنات للاستماع إلى أمنياتهم ونقل تطلعاتهم حيال المستقبل الذي ينتظرهم على ضوء ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
06:12 PM

تدشين حساب "طويق" عبر "تويتر" لمتابعة التقدم في مشاريع رؤية 2030

الأول من نوعه.. يقدم تفاصيل عبر العمل المرئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مجموعة من الشباب السعودي، حساباً على "تويتر" يحمل اسم "طويق" @Tuwaiq_2030، ويختص بمتابعة التقدم المحرز في تطبيق تفاصيل رؤية 2030، وتسليط الضوء على ما تحقق منها، عبر استعراض الفقرات المتعلقة بالمشاريع المتحققة من وثيقة الرؤية نفسها.

حساب "طويق"، الذي رأى النور في أغسطس الماضي، استطاع خلال فترة قصيرة، لفت الأنظار، عبر العديد من التغريدات النوعية والمبادرات الخاصة؛ وفي مقدمتها مبادرة القائمين على الحساب بزيارة وزارة الإسكان؛ للوقوف على مشاريعها المتعلقة برؤية 2030، حيث ينتظر أن يكشف القائمون على الحساب تفاصيل ما دار في ذلك الاجتماع للمتابعين الذين كانت تعليقاتهم منصبة بشكل أساسي على هاجس السكن.

ومنذ تدشين الحساب أواخر الشهر الميلادي الماضي، أطلق نحو 20 تغريدة، ركزت على بعض الموضوعات المستحدثة الصادرة بأوامر ملكية أو من الوزارات الحكومية ذات الصلة، كما تضمنت التغريدات عدد من الفيديوهات التعريفية ببعض المزايا المتحققة للأفراد في بعض الخدمات، مع التنويه إلى الدور الذي لعبته رؤية 2030 في تحقيقها.

يشار إلى إن حساب طويق @Tuwaiq_2030، يعد الأول من نوعه في تويتر الذي يركز على متابعة مراحل تطبيق رؤية 2030 عبر العمل المرئي وتصاميم الإنفوجرافيك، كما يهتم بنقل صوت الشارع عبر إجراءه لقاءات مباشرة مع المواطنين والمواطنات للاستماع إلى أمنياتهم ونقل تطلعاتهم حيال المستقبل الذي ينتظرهم على ضوء ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

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