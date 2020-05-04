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"أمانة الشرقية" تكشف حقيقة مشروع "جزيرة المملكة" بكورنيش الخُبر الشمالي

قالت إنها طرحته للمستثمرين ودعت مَن يرغب في المنافسة لشراء كراسة الشروط

كشف محمد بن عبدالعزيز الصفيان، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، أنه إلحاقًا للبيان التوضيحي الخاص بما يُسمى مشروع "جزيرة المملكة" في كورنيش الخُبر الشمالي، فقد تقدمت إحدى الشركات الخاصة إلى أمانة المنطقة الشرقية بهدف عرض فكرة إقامة مشروع سياحي استثماري في محافظة الخُبر، وتحديدًا في كورنيش الخُبر الشمالي، وذلك في اجتماع ضم ممثلي الشركة والإدارة المختصة بالأمانة.

وتفصيلاً، أشار "الصفيان" إلى أنه تم الإيضاح لممثلي الشركة المتقدمة أن الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا المشروع تتطلب الدخول في منافسة عامة بناء على نظام المنافسات الحكومية. فيما تم أثناء الاجتماع إبلاغ ممثلي الشركة بأن الأمانة سوف تقوم بطرح موقع يتناسب مع فكرته في كورنيش الخُبر للاستثمار، وعليهم التقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات للمشروع، وتقديم فكرته ضمن عطائه، بحسب الإجراءات المعمول بها.

وقال إن الأمانة طرحت إقامة مشروع في كورنيش الخُبر على المنصة لجميع المستثمرين، ودعت مَن يرغب في المنافسة لشراء كراسة الشروط والمواصفات. موضحًا أن الشركة المعنية لم تتقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات، بينما تقدمت شركات أخرى، وتم فتح العطاءات لمن تقدم، والمشروع الآن في مرحلة التحليل الفني.

وأضاف بأن الشركة قامت بشكل مخالف بإنتاج فيديو لمشروع تحت مسمى (جزيرة المملكة)، تضمن وضع شعار رؤية السعودية، وشعار الأمانة، دون أخذ الموافقات الرسمية لوضع هذين الشعارين، إضافة إلى تسريب هذا الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدًا أن الأمانة تقوم حاليًا بالتواصل مع الجهة المختصة لمعرفة من المتسبب في تسريب هذا الفيديو، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشدَّد "الصفيان" على أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل وفق مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها، وأنها تدعم جميع المستثمرين في إقامة مشاريع سياحية، تخدم المنطقة وأهاليها.. وتشدِّد على الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها، والابتعاد عن الشائعات.

أمانة الشرقية جزيرة المملكة كورنيش الخبر الشمالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الشرقية" تكشف حقيقة مشروع "جزيرة المملكة" بكورنيش الخُبر الشمالي
سبق

كشف محمد بن عبدالعزيز الصفيان، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، أنه إلحاقًا للبيان التوضيحي الخاص بما يُسمى مشروع "جزيرة المملكة" في كورنيش الخُبر الشمالي، فقد تقدمت إحدى الشركات الخاصة إلى أمانة المنطقة الشرقية بهدف عرض فكرة إقامة مشروع سياحي استثماري في محافظة الخُبر، وتحديدًا في كورنيش الخُبر الشمالي، وذلك في اجتماع ضم ممثلي الشركة والإدارة المختصة بالأمانة.

وتفصيلاً، أشار "الصفيان" إلى أنه تم الإيضاح لممثلي الشركة المتقدمة أن الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا المشروع تتطلب الدخول في منافسة عامة بناء على نظام المنافسات الحكومية. فيما تم أثناء الاجتماع إبلاغ ممثلي الشركة بأن الأمانة سوف تقوم بطرح موقع يتناسب مع فكرته في كورنيش الخُبر للاستثمار، وعليهم التقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات للمشروع، وتقديم فكرته ضمن عطائه، بحسب الإجراءات المعمول بها.

وقال إن الأمانة طرحت إقامة مشروع في كورنيش الخُبر على المنصة لجميع المستثمرين، ودعت مَن يرغب في المنافسة لشراء كراسة الشروط والمواصفات. موضحًا أن الشركة المعنية لم تتقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات، بينما تقدمت شركات أخرى، وتم فتح العطاءات لمن تقدم، والمشروع الآن في مرحلة التحليل الفني.

وأضاف بأن الشركة قامت بشكل مخالف بإنتاج فيديو لمشروع تحت مسمى (جزيرة المملكة)، تضمن وضع شعار رؤية السعودية، وشعار الأمانة، دون أخذ الموافقات الرسمية لوضع هذين الشعارين، إضافة إلى تسريب هذا الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدًا أن الأمانة تقوم حاليًا بالتواصل مع الجهة المختصة لمعرفة من المتسبب في تسريب هذا الفيديو، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشدَّد "الصفيان" على أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل وفق مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها، وأنها تدعم جميع المستثمرين في إقامة مشاريع سياحية، تخدم المنطقة وأهاليها.. وتشدِّد على الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها، والابتعاد عن الشائعات.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:21 AM

"أمانة الشرقية" تكشف حقيقة مشروع "جزيرة المملكة" بكورنيش الخُبر الشمالي

قالت إنها طرحته للمستثمرين ودعت مَن يرغب في المنافسة لشراء كراسة الشروط

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حامد العلي - الدمام
5
18,401

كشف محمد بن عبدالعزيز الصفيان، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، أنه إلحاقًا للبيان التوضيحي الخاص بما يُسمى مشروع "جزيرة المملكة" في كورنيش الخُبر الشمالي، فقد تقدمت إحدى الشركات الخاصة إلى أمانة المنطقة الشرقية بهدف عرض فكرة إقامة مشروع سياحي استثماري في محافظة الخُبر، وتحديدًا في كورنيش الخُبر الشمالي، وذلك في اجتماع ضم ممثلي الشركة والإدارة المختصة بالأمانة.

وتفصيلاً، أشار "الصفيان" إلى أنه تم الإيضاح لممثلي الشركة المتقدمة أن الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا المشروع تتطلب الدخول في منافسة عامة بناء على نظام المنافسات الحكومية. فيما تم أثناء الاجتماع إبلاغ ممثلي الشركة بأن الأمانة سوف تقوم بطرح موقع يتناسب مع فكرته في كورنيش الخُبر للاستثمار، وعليهم التقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات للمشروع، وتقديم فكرته ضمن عطائه، بحسب الإجراءات المعمول بها.

وقال إن الأمانة طرحت إقامة مشروع في كورنيش الخُبر على المنصة لجميع المستثمرين، ودعت مَن يرغب في المنافسة لشراء كراسة الشروط والمواصفات. موضحًا أن الشركة المعنية لم تتقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات، بينما تقدمت شركات أخرى، وتم فتح العطاءات لمن تقدم، والمشروع الآن في مرحلة التحليل الفني.

وأضاف بأن الشركة قامت بشكل مخالف بإنتاج فيديو لمشروع تحت مسمى (جزيرة المملكة)، تضمن وضع شعار رؤية السعودية، وشعار الأمانة، دون أخذ الموافقات الرسمية لوضع هذين الشعارين، إضافة إلى تسريب هذا الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدًا أن الأمانة تقوم حاليًا بالتواصل مع الجهة المختصة لمعرفة من المتسبب في تسريب هذا الفيديو، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشدَّد "الصفيان" على أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل وفق مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها، وأنها تدعم جميع المستثمرين في إقامة مشاريع سياحية، تخدم المنطقة وأهاليها.. وتشدِّد على الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها، والابتعاد عن الشائعات.

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