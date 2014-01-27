فرنسا تعلن تضامنها الكامل مع السعودية بعد استهداف مناطق مأهولة

أكدت: وضعنا وسائل دفاع جوي تحت تصرف المملكة منذ سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس متضامنة بشكل كامل مع السعودية بعد استهداف مناطق مأهولة فيها في انتهاك للقانون الدولي.

وقالت الخارجية الفرنسية إن الصواريخ والمسيّرات تشكّل مؤشرًا على حجم الخطر الذي يتهدد المنطقة، مضيفة بأن فرنسا وضعت منذ سبتمبر 2019 وسائل دفاع جوي تحت تصرف السعودية.

يُذكر أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت في يوم 23 يناير صاروخًا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض، وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وكان التحالف قد أعلن يوم 22 يناير أيضًا إحباط عمليتين إرهابيتين، حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، كاشفًا أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر، ولافتًا إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة، كانت متجهة نحو السعودية.

كما أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تمكنت صباح 15 يناير من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة"، كانت باتجاه السعودية، موضحًا أن الطائرات بدون طيار المفخخة تم رصد إطلاقها من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها وتدميرها.