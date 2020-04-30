بهدف تحفيز ممارسة الأنشطة الرياضية.. إطلاق مسابقة بطولة (تحرك والعب)

بجوائز نقدية تبدأ من 500 وحتى 3000 ريال

أطلق كل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية مسابقات البطولة الرياضية والإلكترونية المبتكرة (تحرك والعب)، والتي تم تصميمها لتضم العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة بهدف تحفيز المشاركين لممارسة الأنشطة الرياضية على مستوى اللياقة البدنية.

وتندرج مسابقة (تحرك والعب) ضمن مبادرات حملة #بيتك_ناديك الناجحة، والتي يتم تنظيمها إلى جانب مبادرة (لاعبون بلا حدود) التي تم إطلاقها حديثاً.

وبحسب المسابقة التي تأتي تماشياً مع التزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة، الذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة لعام 2030، يتوجب على جميع المشاركين اكمال مستوى واحد للانتقال للمستوى الذي يليه، فيما تتمثل الحوافز في توزيع جوائز أسبوعية ويومية وشهرية على جميع المستويات.

ودعا كل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية جميع المشاركين إلى المشاركة في نشاطين على الأقل أسبوعياً للتأهل تلقائياً، والحصول على فرصة الفوز بجوائز قيمة تبدأ من 500 ريال وحتى 3000 ريال للمركز الأول، فيما سيتم توزيع جوائز نقدية في بعض الأنشطة الرياضية تصل إلى 2000 ريال للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى توزيع جوائز أخرى كقسائم لشراء أجهزة الكترونية، وهواتف ذكية.

وتتضمن المسابقة سلسلة من الأنشطة المحددة، بما في ذلك تمارين القفز، وتمارين الضغط، إضافة إلى عدد من الأنشطة التي تحظى بشعبية واسعة بين المشاركين، مثل لوح الخمس دقائق، وWorkoutXGame، وألعاب الفيديو التفاعلية.