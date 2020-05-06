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"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

متحدث "الصحة": الفحص الموسع يدخل اليوم "مرحلة مهمة"

أكد أن العملية اختيارية وآمنة ولا تصاحبها أي أعراض جانبية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي معلومات جديدة تتعلق بالفحص الموسع، مشيراً إلى أنه سيدخل اليوم "مرحلة مهمة للغاية".

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات "كورونا": سبق أن تم تنفيذ المسح النشط الذي كان يستهدف بؤر انتشار معينة للفيروس؛ لحمايتها والوصول بشكل مبكر إلى الحالات.

وأضاف: في المرحلة التالية سيتم إجراء الفحص الموسع من خلال التقييم الذاتي في تقييم "موعد"؛ حتى نصل إلى فئات المجتمع بشكل أوسع وأيسر.

وأردف: عدد من أجروا التقييم الذاتي يقترب من المليون، بينهم من تم اكتشاف إصابتهم في مرحلة مبكرة، الأمر الذي أسهم في حماية آلاف الحالات.

وتابع: نستطيع جميعنا اليوم أن نجري التقييم الذاتي مجدداً، وأن نكون ضمن المدعوّين عبر الاتصال ليحضروا إلى المركز الصحي القريب لأخذ عينات للفحص، وهذه فرصة لنا جميعاً لنطمئن على صحتنا وصحة الآخرين من حولنا.

وقال المتحدث باسم "الصحة": نذكّر الجميع بأن هذا الفحص اختياري وليس إجبارياً، وهو آمن وسهل جداً، ويقوم به مختصون ذوو خبرة وممارسة أجروا مئات الآلاف من الفحوص المماثلة باستخدام أفضل الطرق والأدوات الآمنة، ولن تكون هناك أعراض جانبية.

وأضاف: الانزعاج الذي يصاحب الفحص لا يُذكر، وليس هناك أي ألم أو مشاكل صحية مصاحبة، وندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": الفحص الموسع يدخل اليوم "مرحلة مهمة"
سبق

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي معلومات جديدة تتعلق بالفحص الموسع، مشيراً إلى أنه سيدخل اليوم "مرحلة مهمة للغاية".

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات "كورونا": سبق أن تم تنفيذ المسح النشط الذي كان يستهدف بؤر انتشار معينة للفيروس؛ لحمايتها والوصول بشكل مبكر إلى الحالات.

وأضاف: في المرحلة التالية سيتم إجراء الفحص الموسع من خلال التقييم الذاتي في تقييم "موعد"؛ حتى نصل إلى فئات المجتمع بشكل أوسع وأيسر.

وأردف: عدد من أجروا التقييم الذاتي يقترب من المليون، بينهم من تم اكتشاف إصابتهم في مرحلة مبكرة، الأمر الذي أسهم في حماية آلاف الحالات.

وتابع: نستطيع جميعنا اليوم أن نجري التقييم الذاتي مجدداً، وأن نكون ضمن المدعوّين عبر الاتصال ليحضروا إلى المركز الصحي القريب لأخذ عينات للفحص، وهذه فرصة لنا جميعاً لنطمئن على صحتنا وصحة الآخرين من حولنا.

وقال المتحدث باسم "الصحة": نذكّر الجميع بأن هذا الفحص اختياري وليس إجبارياً، وهو آمن وسهل جداً، ويقوم به مختصون ذوو خبرة وممارسة أجروا مئات الآلاف من الفحوص المماثلة باستخدام أفضل الطرق والأدوات الآمنة، ولن تكون هناك أعراض جانبية.

وأضاف: الانزعاج الذي يصاحب الفحص لا يُذكر، وليس هناك أي ألم أو مشاكل صحية مصاحبة، وندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
04:48 PM

متحدث "الصحة": الفحص الموسع يدخل اليوم "مرحلة مهمة"

أكد أن العملية اختيارية وآمنة ولا تصاحبها أي أعراض جانبية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
10,375

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي معلومات جديدة تتعلق بالفحص الموسع، مشيراً إلى أنه سيدخل اليوم "مرحلة مهمة للغاية".

وقال المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات "كورونا": سبق أن تم تنفيذ المسح النشط الذي كان يستهدف بؤر انتشار معينة للفيروس؛ لحمايتها والوصول بشكل مبكر إلى الحالات.

وأضاف: في المرحلة التالية سيتم إجراء الفحص الموسع من خلال التقييم الذاتي في تقييم "موعد"؛ حتى نصل إلى فئات المجتمع بشكل أوسع وأيسر.

وأردف: عدد من أجروا التقييم الذاتي يقترب من المليون، بينهم من تم اكتشاف إصابتهم في مرحلة مبكرة، الأمر الذي أسهم في حماية آلاف الحالات.

وتابع: نستطيع جميعنا اليوم أن نجري التقييم الذاتي مجدداً، وأن نكون ضمن المدعوّين عبر الاتصال ليحضروا إلى المركز الصحي القريب لأخذ عينات للفحص، وهذه فرصة لنا جميعاً لنطمئن على صحتنا وصحة الآخرين من حولنا.

وقال المتحدث باسم "الصحة": نذكّر الجميع بأن هذا الفحص اختياري وليس إجبارياً، وهو آمن وسهل جداً، ويقوم به مختصون ذوو خبرة وممارسة أجروا مئات الآلاف من الفحوص المماثلة باستخدام أفضل الطرق والأدوات الآمنة، ولن تكون هناك أعراض جانبية.

وأضاف: الانزعاج الذي يصاحب الفحص لا يُذكر، وليس هناك أي ألم أو مشاكل صحية مصاحبة، وندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة.

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