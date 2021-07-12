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تمديد تكليف "مطير" مديرًا عامًّا لصحة منطقة مكة المكرمة

من الكفاءات القيادية وتولى العديد من المناصب الإدارية

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وثمّن "مطير" الثقة الكريمة من وزير الصحة؛ مؤكدًا للجميع بذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة.

ويُعد "مطير" من الكفاءات القيادية، وتولى العديد من المناصب الإدارية والقيادية بصحة مكة المكرمة.

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تمديد تكليف "مطير" مديرًا عامًّا لصحة منطقة مكة المكرمة
سبق

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وثمّن "مطير" الثقة الكريمة من وزير الصحة؛ مؤكدًا للجميع بذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة.

ويُعد "مطير" من الكفاءات القيادية، وتولى العديد من المناصب الإدارية والقيادية بصحة مكة المكرمة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:45 AM

تمديد تكليف "مطير" مديرًا عامًّا لصحة منطقة مكة المكرمة

من الكفاءات القيادية وتولى العديد من المناصب الإدارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور وائل بن حمزة مطير، لشغل منصب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وثمّن "مطير" الثقة الكريمة من وزير الصحة؛ مؤكدًا للجميع بذل مزيد من العطاء والتفاني لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وأهالي وزوار البيت العتيق من خلال عمله بصحة منطقة مكة المكرمة.

ويُعد "مطير" من الكفاءات القيادية، وتولى العديد من المناصب الإدارية والقيادية بصحة مكة المكرمة.

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