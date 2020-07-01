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"دعوة وإرشاد" صامطة تطلق سلسلة كلمات دعوية عبر "يوتيوب"

أطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، سلسلة من الكلمات الدعوية ضمن برنامج "اعقلها وتوكل" يبث على الهواء مباشرة كل يوم، بعد صلاة المغرب.

وتذاع عبر قناة المكتب على "يوتيوب" ويقدمها نخبة من دعاة المكتب الرسميين والمتعاونين، وعدد من المشايخ.

كما انطلقت مساء الخميس الماضي، وتستمر إلى السبت الموافق 20/ 11/ 1441هـ، وعددها 12 كلمة.

وقال رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، الشيخ محمد بن زيد محمد المدخلي: إن هذه الكلمات الدعوية التوعوية، ضمن المناشط والبرامج التي ينفذها المكتب وبمتابعة مباشرة من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.

وأضاف "المدخلي" أن الخميس الماضي ألقى الدكتور أحمد بن علي مدخلي، كلمة بعنوان "موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة".

كما ألقى، مساء الجمعة الماضية، رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة، القاضي الشيخ عماد بن أحمد عطيف، كلمة بعنوان: "مواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا".

ومساء الثلاثاء ألقى الشيخ حسن بن محمد منصور دغريري، كلمة بعنوان: "التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات".

أما مساء اليوم الأربعاء، فيلقي الشيخ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ محمد ﺣﻤﺪي، كلمة بعنوان: "اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺑﺎء".

ويلقي مساء الجمعة المقبلة، الشيخ يحيى ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻜﻮر، كلمة بعنوان: "ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (وﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ).

وأضاف "المدخلي" أن الأسبوع المقبل سيكون هناك كلمات دعوية يلقيها الشيخ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋلي ﻋﺮﻳﺸﻲ، بعنوان "ﺧﻄﻮرة اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت"، والشيخ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺣﻤد ﺣﻜﻤﻲ، بعنوان "اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ"، والشيخ يحيى ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ عبده ﻧﺠﻤﻲ، بعنوان "اﻟﻌﺒﺎدات أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺮﻳﺞ اﻟﻜﺮﺑﺎت".

وكلمة للشيخ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻤﻲ، بعنوان "اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﷲ ﻓﻲ اﻟﺸﺪة"، وأخرى للشيخ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدي دﻏﺮﻳﺮي، بعنوان "اﻟﻌﺒﺎدات ﺷﺮح ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻌﻤﺘﺎن ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﺮاغ".

وأخرى للشيخ ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤد ﻧﺠﻤﻲ، بعنوان "ﻫﺪي اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ واﻻﺑﺘﻼء"، وللشيخ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤد ﺷﺒﻴﻠﻲ كلمة بعنوان "ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﺳﻴﺠﻌﻞ ﷲ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮًا).

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"دعوة وإرشاد" صامطة تطلق سلسلة كلمات دعوية عبر "يوتيوب"
سبق

أطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، سلسلة من الكلمات الدعوية ضمن برنامج "اعقلها وتوكل" يبث على الهواء مباشرة كل يوم، بعد صلاة المغرب.

وتذاع عبر قناة المكتب على "يوتيوب" ويقدمها نخبة من دعاة المكتب الرسميين والمتعاونين، وعدد من المشايخ.

كما انطلقت مساء الخميس الماضي، وتستمر إلى السبت الموافق 20/ 11/ 1441هـ، وعددها 12 كلمة.

وقال رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، الشيخ محمد بن زيد محمد المدخلي: إن هذه الكلمات الدعوية التوعوية، ضمن المناشط والبرامج التي ينفذها المكتب وبمتابعة مباشرة من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.

وأضاف "المدخلي" أن الخميس الماضي ألقى الدكتور أحمد بن علي مدخلي، كلمة بعنوان "موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة".

كما ألقى، مساء الجمعة الماضية، رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة، القاضي الشيخ عماد بن أحمد عطيف، كلمة بعنوان: "مواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا".

ومساء الثلاثاء ألقى الشيخ حسن بن محمد منصور دغريري، كلمة بعنوان: "التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات".

أما مساء اليوم الأربعاء، فيلقي الشيخ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ محمد ﺣﻤﺪي، كلمة بعنوان: "اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺑﺎء".

ويلقي مساء الجمعة المقبلة، الشيخ يحيى ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻜﻮر، كلمة بعنوان: "ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (وﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ).

وأضاف "المدخلي" أن الأسبوع المقبل سيكون هناك كلمات دعوية يلقيها الشيخ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋلي ﻋﺮﻳﺸﻲ، بعنوان "ﺧﻄﻮرة اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت"، والشيخ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺣﻤد ﺣﻜﻤﻲ، بعنوان "اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ"، والشيخ يحيى ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ عبده ﻧﺠﻤﻲ، بعنوان "اﻟﻌﺒﺎدات أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺮﻳﺞ اﻟﻜﺮﺑﺎت".

وكلمة للشيخ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻤﻲ، بعنوان "اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﷲ ﻓﻲ اﻟﺸﺪة"، وأخرى للشيخ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدي دﻏﺮﻳﺮي، بعنوان "اﻟﻌﺒﺎدات ﺷﺮح ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻌﻤﺘﺎن ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﺮاغ".

وأخرى للشيخ ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤد ﻧﺠﻤﻲ، بعنوان "ﻫﺪي اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ واﻻﺑﺘﻼء"، وللشيخ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤد ﺷﺒﻴﻠﻲ كلمة بعنوان "ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﺳﻴﺠﻌﻞ ﷲ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮًا).

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
05:23 PM

"دعوة وإرشاد" صامطة تطلق سلسلة كلمات دعوية عبر "يوتيوب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، سلسلة من الكلمات الدعوية ضمن برنامج "اعقلها وتوكل" يبث على الهواء مباشرة كل يوم، بعد صلاة المغرب.

وتذاع عبر قناة المكتب على "يوتيوب" ويقدمها نخبة من دعاة المكتب الرسميين والمتعاونين، وعدد من المشايخ.

كما انطلقت مساء الخميس الماضي، وتستمر إلى السبت الموافق 20/ 11/ 1441هـ، وعددها 12 كلمة.

وقال رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، الشيخ محمد بن زيد محمد المدخلي: إن هذه الكلمات الدعوية التوعوية، ضمن المناشط والبرامج التي ينفذها المكتب وبمتابعة مباشرة من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.

وأضاف "المدخلي" أن الخميس الماضي ألقى الدكتور أحمد بن علي مدخلي، كلمة بعنوان "موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة".

كما ألقى، مساء الجمعة الماضية، رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة، القاضي الشيخ عماد بن أحمد عطيف، كلمة بعنوان: "مواقف دعوية وتربوية في جائحة كورونا".

ومساء الثلاثاء ألقى الشيخ حسن بن محمد منصور دغريري، كلمة بعنوان: "التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات".

أما مساء اليوم الأربعاء، فيلقي الشيخ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ محمد ﺣﻤﺪي، كلمة بعنوان: "اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺑﺎء".

ويلقي مساء الجمعة المقبلة، الشيخ يحيى ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻜﻮر، كلمة بعنوان: "ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (وﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ).

وأضاف "المدخلي" أن الأسبوع المقبل سيكون هناك كلمات دعوية يلقيها الشيخ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋلي ﻋﺮﻳﺸﻲ، بعنوان "ﺧﻄﻮرة اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت"، والشيخ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺣﻤد ﺣﻜﻤﻲ، بعنوان "اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ"، والشيخ يحيى ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ عبده ﻧﺠﻤﻲ، بعنوان "اﻟﻌﺒﺎدات أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺮﻳﺞ اﻟﻜﺮﺑﺎت".

وكلمة للشيخ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻤﻲ، بعنوان "اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﷲ ﻓﻲ اﻟﺸﺪة"، وأخرى للشيخ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدي دﻏﺮﻳﺮي، بعنوان "اﻟﻌﺒﺎدات ﺷﺮح ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻌﻤﺘﺎن ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﺮاغ".

وأخرى للشيخ ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤد ﻧﺠﻤﻲ، بعنوان "ﻫﺪي اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ واﻻﺑﺘﻼء"، وللشيخ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤد ﺷﺒﻴﻠﻲ كلمة بعنوان "ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﺳﻴﺠﻌﻞ ﷲ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﺮ ﻳﺴﺮًا).

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