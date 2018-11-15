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"شرطة مكة" تطيح بتنظيم إجرامي يستدرج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي

قالت: التنظيم يعتدي عليهم بالضرب لسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات صرف

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها فقد تم - بتوفيق الله - الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من ثمانية مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر، بعد توفر الأدلة على امتهانهم القيام باستدراج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء عليهم بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات الصرف الآلي، وإرغامهم على إفشاء أرقامها السرية واستخدامها في سحب أموال من أرصدتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١١) جريمة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

شرطة منطقة مكة المكرمة شرطة مكة تنظيم إجرامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة مكة" تطيح بتنظيم إجرامي يستدرج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها فقد تم - بتوفيق الله - الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من ثمانية مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر، بعد توفر الأدلة على امتهانهم القيام باستدراج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء عليهم بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات الصرف الآلي، وإرغامهم على إفشاء أرقامها السرية واستخدامها في سحب أموال من أرصدتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١١) جريمة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
12:32 AM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
12:59 AM

"شرطة مكة" تطيح بتنظيم إجرامي يستدرج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي

قالت: التنظيم يعتدي عليهم بالضرب لسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات صرف

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,551

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها فقد تم - بتوفيق الله - الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من ثمانية مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر، بعد توفر الأدلة على امتهانهم القيام باستدراج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء عليهم بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات الصرف الآلي، وإرغامهم على إفشاء أرقامها السرية واستخدامها في سحب أموال من أرصدتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (١١) جريمة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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