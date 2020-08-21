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الرئيس الفلبيني خلال لقائه "آل الشيخ": نقدّر للمملكة مواقفها ورعايتها مواطنينا

رئيس "الشورى" نقل له تحيات القيادة واستعرض معه العلاقات الثنائية ومجالات تعزيزها

نقل رئيس مجلس #الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.

بدوره، قال الرئيس الفلبيني خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الشورى "نقدّر للمملكة مواقفها الإيجابية مع الفلبين ورعايتها مواطنينا العاملين فيها".

وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس #الشورى مع الرئيس الفلبيني العلاقات الثنائية ومجالات تعزيزها.

‏‎وكان رئيس مجلس الشورى قد وصل أمس الأول، إلى مانيلا؛ في زيارة رسمية لجمهورية الفلبين، على رأس وفد من مجلس الشورى يضم عدداً من أعضاء المجلس؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب الفلبيني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الفلبيني خلال لقائه "آل الشيخ": نقدّر للمملكة مواقفها ورعايتها مواطنينا
سبق

نقل رئيس مجلس #الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.

بدوره، قال الرئيس الفلبيني خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الشورى "نقدّر للمملكة مواقفها الإيجابية مع الفلبين ورعايتها مواطنينا العاملين فيها".

وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس #الشورى مع الرئيس الفلبيني العلاقات الثنائية ومجالات تعزيزها.

‏‎وكان رئيس مجلس الشورى قد وصل أمس الأول، إلى مانيلا؛ في زيارة رسمية لجمهورية الفلبين، على رأس وفد من مجلس الشورى يضم عدداً من أعضاء المجلس؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب الفلبيني.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:54 AM

الرئيس الفلبيني خلال لقائه "آل الشيخ": نقدّر للمملكة مواقفها ورعايتها مواطنينا

رئيس "الشورى" نقل له تحيات القيادة واستعرض معه العلاقات الثنائية ومجالات تعزيزها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل رئيس مجلس #الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.

بدوره، قال الرئيس الفلبيني خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الشورى "نقدّر للمملكة مواقفها الإيجابية مع الفلبين ورعايتها مواطنينا العاملين فيها".

وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس #الشورى مع الرئيس الفلبيني العلاقات الثنائية ومجالات تعزيزها.

‏‎وكان رئيس مجلس الشورى قد وصل أمس الأول، إلى مانيلا؛ في زيارة رسمية لجمهورية الفلبين، على رأس وفد من مجلس الشورى يضم عدداً من أعضاء المجلس؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب الفلبيني.

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