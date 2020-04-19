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غرفة فض المنازعات تفسخ عقد إبراهيم غالب مع الفيصلي

حسمت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم القضية المرفوعة من نادي الفيصلي ضد اللاعب إبراهيم غالب بفسخ العقد بين الطرفين.

ووفقاً لما كتبه وكيل اللاعب فيصل الشبرمي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "لله الحمد والشكر تم الانتهاء من القضية المرفوعة من قبل نادي الفيصلي على اللاعب إبراهيم غالب لدى غرفة فض المنازعات وتم فسخ العقد".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير للأخ والصديق العزيز أحمد الأمير لمتابعة القضية إلى صدور القرار".

بدوره قال المستشار القانوني أحمد الأمير عبر حسابه على "تويتر" وما توفيقي إلا بالله .. صدر قرار إحدى القضايا التي عملنا عليها اليوم؛ ولله الحمد تمكنا من تمثيل موكلنا خير تمثيل والحصول على قرار يعتبر مرضيًا له، اللهم لك الحمد والشكر".

وكان اللاعب انضم للفيصلي في الانتقالات الصيفية عام 2019 في صفقة انتقال حر، قادمًا من النصر، وانتظم في المعسكر الخارجي مع فريقه الجديد، الذي أقامه في سلوفينيا، استعدادًا للموسم الحالي ، لكن اللاعب انقطع عن التدريبات بدون عذر، قبل أن يتقدم بطلب لإدارة الفيصلي بطلب لفسخ العقد بعد 52 يومًا فقط قضاها مع الفريق.


من جانبها، اشترطت إدارة الفيصلي برئاسة فهد المدلج، إعادة قيمة العقد للموافقة على رحيله، قبل أن تلجأ لغرفة فض المنازعات برفع شكوى ضد اللاعب.

الاتحاد السعودي لكرة القدم غرفة فض المنازعات الفيصلي إبراهيم غالب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غرفة فض المنازعات تفسخ عقد إبراهيم غالب مع الفيصلي
سبق

حسمت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم القضية المرفوعة من نادي الفيصلي ضد اللاعب إبراهيم غالب بفسخ العقد بين الطرفين.

ووفقاً لما كتبه وكيل اللاعب فيصل الشبرمي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "لله الحمد والشكر تم الانتهاء من القضية المرفوعة من قبل نادي الفيصلي على اللاعب إبراهيم غالب لدى غرفة فض المنازعات وتم فسخ العقد".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير للأخ والصديق العزيز أحمد الأمير لمتابعة القضية إلى صدور القرار".

بدوره قال المستشار القانوني أحمد الأمير عبر حسابه على "تويتر" وما توفيقي إلا بالله .. صدر قرار إحدى القضايا التي عملنا عليها اليوم؛ ولله الحمد تمكنا من تمثيل موكلنا خير تمثيل والحصول على قرار يعتبر مرضيًا له، اللهم لك الحمد والشكر".

وكان اللاعب انضم للفيصلي في الانتقالات الصيفية عام 2019 في صفقة انتقال حر، قادمًا من النصر، وانتظم في المعسكر الخارجي مع فريقه الجديد، الذي أقامه في سلوفينيا، استعدادًا للموسم الحالي ، لكن اللاعب انقطع عن التدريبات بدون عذر، قبل أن يتقدم بطلب لإدارة الفيصلي بطلب لفسخ العقد بعد 52 يومًا فقط قضاها مع الفريق.


من جانبها، اشترطت إدارة الفيصلي برئاسة فهد المدلج، إعادة قيمة العقد للموافقة على رحيله، قبل أن تلجأ لغرفة فض المنازعات برفع شكوى ضد اللاعب.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
07:40 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:47 PM

غرفة فض المنازعات تفسخ عقد إبراهيم غالب مع الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسمت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم القضية المرفوعة من نادي الفيصلي ضد اللاعب إبراهيم غالب بفسخ العقد بين الطرفين.

ووفقاً لما كتبه وكيل اللاعب فيصل الشبرمي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "لله الحمد والشكر تم الانتهاء من القضية المرفوعة من قبل نادي الفيصلي على اللاعب إبراهيم غالب لدى غرفة فض المنازعات وتم فسخ العقد".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير للأخ والصديق العزيز أحمد الأمير لمتابعة القضية إلى صدور القرار".

بدوره قال المستشار القانوني أحمد الأمير عبر حسابه على "تويتر" وما توفيقي إلا بالله .. صدر قرار إحدى القضايا التي عملنا عليها اليوم؛ ولله الحمد تمكنا من تمثيل موكلنا خير تمثيل والحصول على قرار يعتبر مرضيًا له، اللهم لك الحمد والشكر".

وكان اللاعب انضم للفيصلي في الانتقالات الصيفية عام 2019 في صفقة انتقال حر، قادمًا من النصر، وانتظم في المعسكر الخارجي مع فريقه الجديد، الذي أقامه في سلوفينيا، استعدادًا للموسم الحالي ، لكن اللاعب انقطع عن التدريبات بدون عذر، قبل أن يتقدم بطلب لإدارة الفيصلي بطلب لفسخ العقد بعد 52 يومًا فقط قضاها مع الفريق.


من جانبها، اشترطت إدارة الفيصلي برئاسة فهد المدلج، إعادة قيمة العقد للموافقة على رحيله، قبل أن تلجأ لغرفة فض المنازعات برفع شكوى ضد اللاعب.

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