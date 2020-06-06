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إمارة عسير : نتابع التغريدات المسيئة لقبائل المنطقة وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية

أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا صحفيا حول قيام بعض المغردين بالإساءة لبعض قبائل المنطقة وجاء في البيان تتابع إمارة المنطقة باهتمام بالغ ما يدور حول ما قام به بعض المغردين من تعد تضمن مساسا بعرض بعض قبائل المنطقة، إما جهلا منهم بأصالة تلك القبائل، وعميق إنجازاتها عبر التاريخ، وشريف نسبها، وعلو مكانتها في الدولة، أو عمدا .

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المكلف سطان الأحمري أنه وفي كل الأحوال تعتبر الإمارة ذلك تعديا مخالفا لمبادئ الدين، ومتعارضا مع الأسس التي قام عليها مجتمعنا الأصيل، من الاعتصام بحبل الله، والتكافل فيما بين أفراده، بعيدا عن أسباب الفتنة، وفقا لنص المادتين (۱۲،۱۱) من النظام الأساسي للحكم.

وأضاف الأحمري وقد مثلت تلك التغريدات إخلالا بالنظام العام، وتهديدا للوحدة الوطنية، دون خوف من سلطة، أو رعاية لحقوق الناس، وبشكل يثير الفتنة، ويؤثر على الوئام المجتمعي.

مؤكداً ، وإذ تتوجه إمارة المنطقة بالتقدير لمقام وزارة الداخلية، والنيابة العامة، للإجراءات الحازمة المتخذة في هذا الصدد، فإنها لتؤكد تحذيرها الجازم لأي من كان، وفي ظل أي ظرف، من التعرض لأهالي المنطقة، أو المساس بتاريخهم، أو النيل من أعراضهم، أو الانتقاص من مكانتهم، وستتخذ بحزم كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي كفلتها الدولة تجاه كل من تسول له نفسه المساس بشيء من ذلك .

وأبين ، أن أمير المنطقة شخصيا يتابع ، جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ويولي ذلك جل اهتمامه، منطلقا من وجوب حفظ استقرار المجتمع في هذه المنطقة كما هو واجبه المناط به من لدن سيد البلاد خادم الحرمين الشريفين أعزه الله، وولي عهده الأمين سدده الله .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة عسير : نتابع التغريدات المسيئة لقبائل المنطقة وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية
سبق

أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا صحفيا حول قيام بعض المغردين بالإساءة لبعض قبائل المنطقة وجاء في البيان تتابع إمارة المنطقة باهتمام بالغ ما يدور حول ما قام به بعض المغردين من تعد تضمن مساسا بعرض بعض قبائل المنطقة، إما جهلا منهم بأصالة تلك القبائل، وعميق إنجازاتها عبر التاريخ، وشريف نسبها، وعلو مكانتها في الدولة، أو عمدا .

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المكلف سطان الأحمري أنه وفي كل الأحوال تعتبر الإمارة ذلك تعديا مخالفا لمبادئ الدين، ومتعارضا مع الأسس التي قام عليها مجتمعنا الأصيل، من الاعتصام بحبل الله، والتكافل فيما بين أفراده، بعيدا عن أسباب الفتنة، وفقا لنص المادتين (۱۲،۱۱) من النظام الأساسي للحكم.

وأضاف الأحمري وقد مثلت تلك التغريدات إخلالا بالنظام العام، وتهديدا للوحدة الوطنية، دون خوف من سلطة، أو رعاية لحقوق الناس، وبشكل يثير الفتنة، ويؤثر على الوئام المجتمعي.

مؤكداً ، وإذ تتوجه إمارة المنطقة بالتقدير لمقام وزارة الداخلية، والنيابة العامة، للإجراءات الحازمة المتخذة في هذا الصدد، فإنها لتؤكد تحذيرها الجازم لأي من كان، وفي ظل أي ظرف، من التعرض لأهالي المنطقة، أو المساس بتاريخهم، أو النيل من أعراضهم، أو الانتقاص من مكانتهم، وستتخذ بحزم كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي كفلتها الدولة تجاه كل من تسول له نفسه المساس بشيء من ذلك .

وأبين ، أن أمير المنطقة شخصيا يتابع ، جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ويولي ذلك جل اهتمامه، منطلقا من وجوب حفظ استقرار المجتمع في هذه المنطقة كما هو واجبه المناط به من لدن سيد البلاد خادم الحرمين الشريفين أعزه الله، وولي عهده الأمين سدده الله .

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:06 AM

إمارة عسير : نتابع التغريدات المسيئة لقبائل المنطقة وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية

A A A
رائد القرفي - الرياض
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أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا صحفيا حول قيام بعض المغردين بالإساءة لبعض قبائل المنطقة وجاء في البيان تتابع إمارة المنطقة باهتمام بالغ ما يدور حول ما قام به بعض المغردين من تعد تضمن مساسا بعرض بعض قبائل المنطقة، إما جهلا منهم بأصالة تلك القبائل، وعميق إنجازاتها عبر التاريخ، وشريف نسبها، وعلو مكانتها في الدولة، أو عمدا .

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المكلف سطان الأحمري أنه وفي كل الأحوال تعتبر الإمارة ذلك تعديا مخالفا لمبادئ الدين، ومتعارضا مع الأسس التي قام عليها مجتمعنا الأصيل، من الاعتصام بحبل الله، والتكافل فيما بين أفراده، بعيدا عن أسباب الفتنة، وفقا لنص المادتين (۱۲،۱۱) من النظام الأساسي للحكم.

وأضاف الأحمري وقد مثلت تلك التغريدات إخلالا بالنظام العام، وتهديدا للوحدة الوطنية، دون خوف من سلطة، أو رعاية لحقوق الناس، وبشكل يثير الفتنة، ويؤثر على الوئام المجتمعي.

مؤكداً ، وإذ تتوجه إمارة المنطقة بالتقدير لمقام وزارة الداخلية، والنيابة العامة، للإجراءات الحازمة المتخذة في هذا الصدد، فإنها لتؤكد تحذيرها الجازم لأي من كان، وفي ظل أي ظرف، من التعرض لأهالي المنطقة، أو المساس بتاريخهم، أو النيل من أعراضهم، أو الانتقاص من مكانتهم، وستتخذ بحزم كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي كفلتها الدولة تجاه كل من تسول له نفسه المساس بشيء من ذلك .

وأبين ، أن أمير المنطقة شخصيا يتابع ، جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ويولي ذلك جل اهتمامه، منطلقا من وجوب حفظ استقرار المجتمع في هذه المنطقة كما هو واجبه المناط به من لدن سيد البلاد خادم الحرمين الشريفين أعزه الله، وولي عهده الأمين سدده الله .

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