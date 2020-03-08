أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في السعودية بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر.
هيئة تقويم التعليم تعلن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في السعودية بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر.هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق الاختبارات فيروس كورونا الجديد
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هيئة تقويم التعليم تعلن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبةعبدالله البرقاوي سبق 2020-03-08
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:32 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:18 AM
هيئة تقويم التعليم تعلن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في السعودية بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر.
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