بعد انهيار حاد.. ارتفاع سعر "الخام الأمريكي" تسليم مايو

وصل إلى مستوى 1.3 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 103%

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو، اليوم الثلاثاء، بعد انهيار حاد شهدته هذه العقود أمس، بعد امتلاء مخزونات النفط في الولايات المتحدة بشكل شبه كامل، وتراجع الطلب.

وأظهر موقع "بلومبرغ"، أنه تمّ تداول عقود الخام الأمريكي لشهر مايو، بحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، عند مستوى 1.3 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 103% عن سعر التسوية السابق.