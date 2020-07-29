النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قصة صناعة المملكة للثوب الأغلى.. إبداع تجدد على مرّ الأزمان

تعرف على كيفية إعداد أول كسوة للكعبة من خلال تدخل الآلات

تشرفت المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز، بصناعة كسوة الكعبة المشرفة والإشراف على تغييرها سنويًّا.

وأمر الملك عبدالعزيز بإنشاء أول دار لكسوة الكعبة المشرفة بجوار المسجد الحرام في "أجياد" في العام "1346هـ الموافق1927م", وكانت هذه الدار أول مؤسسة خُصصت لحياكة كسوة الكعبة المشرفة في المملكة, قبل أن ينتقل مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى حي "جرول" في العام "1383هـ الموافق 1963م".

وفي العام "1385هـ الموافق 1965م" صُنعت أول كسوة للكعبة المشرفة بتدخل الآلات, وفي العام "1392هـ الموافق 1972م" صدر أمر الملك فيصل بإنشاء مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي "أم الجود"، وقد بدأ العمل في المصنع الجديد في حي أم الجود في عام "1397هـ الموافق 1976م" بأقسام تصنيع متكاملة.

أما في عام "1414هـ الموافق 1995م"، انتقل الإشراف على مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي "أم الجود" من وزارة الحج والأوقاف إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وحرصًا من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تطوير العمل وإنجازه بشكل أفضل؛ فقد أمر بإطلاق اسم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في عام "1438هـ الموافق 2016م".

وكانت المملكة حريصة كل الحرص على الإبداع والإتقان والتفاني في كل ما يُعنى بكسوة الكعبة المشرفة الثوب الأغلى على مر العصور، وبذلت جهودًا عظيمة في إخراجه بأفضل حُلّة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قصة صناعة المملكة للثوب الأغلى.. إبداع تجدد على مرّ الأزمان
سبق

تشرفت المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز، بصناعة كسوة الكعبة المشرفة والإشراف على تغييرها سنويًّا.

وأمر الملك عبدالعزيز بإنشاء أول دار لكسوة الكعبة المشرفة بجوار المسجد الحرام في "أجياد" في العام "1346هـ الموافق1927م", وكانت هذه الدار أول مؤسسة خُصصت لحياكة كسوة الكعبة المشرفة في المملكة, قبل أن ينتقل مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى حي "جرول" في العام "1383هـ الموافق 1963م".

وفي العام "1385هـ الموافق 1965م" صُنعت أول كسوة للكعبة المشرفة بتدخل الآلات, وفي العام "1392هـ الموافق 1972م" صدر أمر الملك فيصل بإنشاء مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي "أم الجود"، وقد بدأ العمل في المصنع الجديد في حي أم الجود في عام "1397هـ الموافق 1976م" بأقسام تصنيع متكاملة.

أما في عام "1414هـ الموافق 1995م"، انتقل الإشراف على مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي "أم الجود" من وزارة الحج والأوقاف إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وحرصًا من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تطوير العمل وإنجازه بشكل أفضل؛ فقد أمر بإطلاق اسم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في عام "1438هـ الموافق 2016م".

وكانت المملكة حريصة كل الحرص على الإبداع والإتقان والتفاني في كل ما يُعنى بكسوة الكعبة المشرفة الثوب الأغلى على مر العصور، وبذلت جهودًا عظيمة في إخراجه بأفضل حُلّة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
05:33 PM

قصة صناعة المملكة للثوب الأغلى.. إبداع تجدد على مرّ الأزمان

تعرف على كيفية إعداد أول كسوة للكعبة من خلال تدخل الآلات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
360

تشرفت المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز، بصناعة كسوة الكعبة المشرفة والإشراف على تغييرها سنويًّا.

وأمر الملك عبدالعزيز بإنشاء أول دار لكسوة الكعبة المشرفة بجوار المسجد الحرام في "أجياد" في العام "1346هـ الموافق1927م", وكانت هذه الدار أول مؤسسة خُصصت لحياكة كسوة الكعبة المشرفة في المملكة, قبل أن ينتقل مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى حي "جرول" في العام "1383هـ الموافق 1963م".

وفي العام "1385هـ الموافق 1965م" صُنعت أول كسوة للكعبة المشرفة بتدخل الآلات, وفي العام "1392هـ الموافق 1972م" صدر أمر الملك فيصل بإنشاء مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي "أم الجود"، وقد بدأ العمل في المصنع الجديد في حي أم الجود في عام "1397هـ الموافق 1976م" بأقسام تصنيع متكاملة.

أما في عام "1414هـ الموافق 1995م"، انتقل الإشراف على مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي "أم الجود" من وزارة الحج والأوقاف إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وحرصًا من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تطوير العمل وإنجازه بشكل أفضل؛ فقد أمر بإطلاق اسم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في عام "1438هـ الموافق 2016م".

وكانت المملكة حريصة كل الحرص على الإبداع والإتقان والتفاني في كل ما يُعنى بكسوة الكعبة المشرفة الثوب الأغلى على مر العصور، وبذلت جهودًا عظيمة في إخراجه بأفضل حُلّة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,531
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,275

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة