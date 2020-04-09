النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط "صالون حلاقة" يستقبل زبائنه من باب خلفي في الطائف

جرى إغلاقه من قبل الأمانة.. وتحرير مخالفات صحية بداخله

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" من رصد محل "صالون حلاقة" يقوم عامله باستقبال الزبائن من خلال باب خلفي متخفيًا عن الأنظار، ويعمل كذلك خلال فترة منع التجول.

وتمت مداهمة صالون الحلاقة بوجود العامل بداخله، وضبطه وقت ممارسة نشاطه، حيث كُشف عن جملة من المخالفات الصحية من حيث الأدوات المستخدمة وغير المعقمة ما يعني سهولة انتقال العدوى، وافتقار المحل لأبسط شروط النظافة، فيما تم إغلاق صالون الحلاقة المخالف بانتظار فرض الغرامة المالية بحقه، في حين سُلم الموقع للجهة المختصة .

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الأمانة في الطائف وكافة بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط "صالون حلاقة" يستقبل زبائنه من باب خلفي في الطائف
سبق

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" من رصد محل "صالون حلاقة" يقوم عامله باستقبال الزبائن من خلال باب خلفي متخفيًا عن الأنظار، ويعمل كذلك خلال فترة منع التجول.

وتمت مداهمة صالون الحلاقة بوجود العامل بداخله، وضبطه وقت ممارسة نشاطه، حيث كُشف عن جملة من المخالفات الصحية من حيث الأدوات المستخدمة وغير المعقمة ما يعني سهولة انتقال العدوى، وافتقار المحل لأبسط شروط النظافة، فيما تم إغلاق صالون الحلاقة المخالف بانتظار فرض الغرامة المالية بحقه، في حين سُلم الموقع للجهة المختصة .

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الأمانة في الطائف وكافة بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:57 PM

ضبط "صالون حلاقة" يستقبل زبائنه من باب خلفي في الطائف

جرى إغلاقه من قبل الأمانة.. وتحرير مخالفات صحية بداخله

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
2,093

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" من رصد محل "صالون حلاقة" يقوم عامله باستقبال الزبائن من خلال باب خلفي متخفيًا عن الأنظار، ويعمل كذلك خلال فترة منع التجول.

وتمت مداهمة صالون الحلاقة بوجود العامل بداخله، وضبطه وقت ممارسة نشاطه، حيث كُشف عن جملة من المخالفات الصحية من حيث الأدوات المستخدمة وغير المعقمة ما يعني سهولة انتقال العدوى، وافتقار المحل لأبسط شروط النظافة، فيما تم إغلاق صالون الحلاقة المخالف بانتظار فرض الغرامة المالية بحقه، في حين سُلم الموقع للجهة المختصة .

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الأمانة في الطائف وكافة بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,159
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,808
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,086

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة