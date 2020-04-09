تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" من رصد محل "صالون حلاقة" يقوم عامله باستقبال الزبائن من خلال باب خلفي متخفيًا عن الأنظار، ويعمل كذلك خلال فترة منع التجول. وتمت مداهمة صالون الحلاقة بوجود العامل بداخله، وضبطه وقت ممارسة نشاطه، حيث كُشف عن جملة من المخالفات الصحية من حيث الأدوات المستخدمة وغير المعقمة ما يعني سهولة انتقال العدوى، وافتقار المحل لأبسط شروط النظافة، فيما تم إغلاق صالون الحلاقة المخالف بانتظار فرض الغرامة المالية بحقه، في حين سُلم الموقع للجهة المختصة . يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الأمانة في الطائف وكافة بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ضبط "صالون حلاقة" يستقبل زبائنه من باب خلفي في الطائف فهد العتيبي سبق 2020-04-09 تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" من رصد محل "صالون حلاقة" يقوم عامله باستقبال الزبائن من خلال باب خلفي متخفيًا عن الأنظار، ويعمل كذلك خلال فترة منع التجول.



وتمت مداهمة صالون الحلاقة بوجود العامل بداخله، وضبطه وقت ممارسة نشاطه، حيث كُشف عن جملة من المخالفات الصحية من حيث الأدوات المستخدمة وغير المعقمة ما يعني سهولة انتقال العدوى، وافتقار المحل لأبسط شروط النظافة، فيما تم إغلاق صالون الحلاقة المخالف بانتظار فرض الغرامة المالية بحقه، في حين سُلم الموقع للجهة المختصة .



يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الأمانة في الطائف وكافة بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 06:57 PM

ضبط "صالون حلاقة" يستقبل زبائنه من باب خلفي في الطائف جرى إغلاقه من قبل الأمانة.. وتحرير مخالفات صحية بداخله





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تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" من رصد محل "صالون حلاقة" يقوم عامله باستقبال الزبائن من خلال باب خلفي متخفيًا عن الأنظار، ويعمل كذلك خلال فترة منع التجول.



وتمت مداهمة صالون الحلاقة بوجود العامل بداخله، وضبطه وقت ممارسة نشاطه، حيث كُشف عن جملة من المخالفات الصحية من حيث الأدوات المستخدمة وغير المعقمة ما يعني سهولة انتقال العدوى، وافتقار المحل لأبسط شروط النظافة، فيما تم إغلاق صالون الحلاقة المخالف بانتظار فرض الغرامة المالية بحقه، في حين سُلم الموقع للجهة المختصة .



يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الأمانة في الطائف وكافة بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.