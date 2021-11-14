إصدار 952 عقداً للأراضي السكنية عبر تطبيق "سكني" الإلكتروني خلال أكتوبر الماضي

ذلك ضمن خياراته السكنية لرفع نسبة تملُّك الأسر إلى 70% بحلول العام 2030م

أصدر برنامج "سكني" 952 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر أكتوبر الماضي 2021م عبر تطبيقه الإلكتروني، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملك، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملُّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030م.

وأوضح "سكني" في بيان صحفي اليوم، أن الأراضي شملت 245 أرضاً في منطقة الرياض، و284 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية 68 أرضاً، و114 أرضاً في منطقة القصيم، إضافة إلى 61 أرضاً في منطقة جازان، و54 أرضاً في منطقة نجران، و59 أرضاً ضمن منطقة حائل، و26 في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة عسير 22 أرضاً، و10 أراضٍ لمستفيدي "سكني" في منطقة الجوف، و8 أراضٍ في منطقة الحدود الشمالية، وأرضًا في منطقة الباحة.

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، منوهاً إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "سكني":

https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويقدم "سكني" عدداً من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.

يُذكر أن برنامج "سكني" سجل استفادة أكثر من 160 ألف أسرة من بداية العام حتى شهر سبتمبر 2021م، وبلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 132 ألف أسرة.

ويسعى البرنامج إلى تمكين المزيد من تملك المسكن الأول بتقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي تمكّن من تحقيق نسبة تملُّك وصلت إلى 60% في مرحلته الأولى.