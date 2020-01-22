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بالصور.. نجوم "الأخضر" يحتفلون: عبرنا أوزبكستان ووصلنا "طوكيو"

أبدى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعادتهم بالوصول إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد التغلب على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في نصف النهائي، حيث سيواجه "الأخضر" الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.

وشهدت أرضية الملعب وغرف تبديل الملابس احتفالات اللاعبين بالتأهل، والتي شارك فيها ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عام

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. نجوم "الأخضر" يحتفلون: عبرنا أوزبكستان ووصلنا "طوكيو"
سبق

أبدى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعادتهم بالوصول إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد التغلب على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في نصف النهائي، حيث سيواجه "الأخضر" الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.

وشهدت أرضية الملعب وغرف تبديل الملابس احتفالات اللاعبين بالتأهل، والتي شارك فيها ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
05:13 PM

بالصور.. نجوم "الأخضر" يحتفلون: عبرنا أوزبكستان ووصلنا "طوكيو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعادتهم بالوصول إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد التغلب على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في نصف النهائي، حيث سيواجه "الأخضر" الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.

وشهدت أرضية الملعب وغرف تبديل الملابس احتفالات اللاعبين بالتأهل، والتي شارك فيها ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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