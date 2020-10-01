النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

683 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في ليبيا ترتفع إلى 35.208

وفاة 8 مرضى خلال 24 ساعة

سجلت ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشفاء 533 حالة، ووفاة ثماني حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم: إن العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد بلغ 559 حالة والإصابات 35208.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
683 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في ليبيا ترتفع إلى 35.208
سبق

سجلت ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشفاء 533 حالة، ووفاة ثماني حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم: إن العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد بلغ 559 حالة والإصابات 35208.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:55 PM

683 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في ليبيا ترتفع إلى 35.208

وفاة 8 مرضى خلال 24 ساعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
0
145

سجلت ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشفاء 533 حالة، ووفاة ثماني حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم: إن العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد بلغ 559 حالة والإصابات 35208.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,531
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,011

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة