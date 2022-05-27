"البيئة": 9 مصانع لإنتاج "الأسمدة العضوية" تدعم تطور قطاع الزراعة بالمملكة

قالت: أنشئت ضمن شروط للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالية

بلغ عدد مصانع إنتاج الأسمدة المسموح استخدامها في الزراعة العضوية والمنتجة من المواد الطبيعية والكائنات الحيّة 9 مصانع في محافظات ومدن المملكة، منذ إطلاق نشاط الزراعة العضوية قبل 13 عاماً، والتي عمل القطاع الخاص على إنشائها وتطويرها لتلبي احتياجات القطاع الزراعي في جميع المناطق.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مصانع الأسمدة، تعمل تحت إشرافها وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالية.

وشددت، بضرورة التقيد بإنتاج وتداول الأسمدة، بتطبيق نظام الزراعة العضوية ونظام الأسمدة ومحسنات التربة المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجية.

ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق هذه الأنظمة يأتي لضمان تطبيق الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية، مما يحسّن من خواص التربة وخصوبتها، ومن ثم تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.

وأشارت إلى أنه لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالإمكان الحصول على معلومات عن الأسمدة المُنتجة من هذه المصانع من خلال الرابط التالي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/OrganicCompain/Pages/OrganicProductionInput.aspx