النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة": 9 مصانع لإنتاج "الأسمدة العضوية" تدعم تطور قطاع الزراعة بالمملكة

قالت: أنشئت ضمن شروط للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالية

بلغ عدد مصانع إنتاج الأسمدة المسموح استخدامها في الزراعة العضوية والمنتجة من المواد الطبيعية والكائنات الحيّة 9 مصانع في محافظات ومدن المملكة، منذ إطلاق نشاط الزراعة العضوية قبل 13 عاماً، والتي عمل القطاع الخاص على إنشائها وتطويرها لتلبي احتياجات القطاع الزراعي في جميع المناطق.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مصانع الأسمدة، تعمل تحت إشرافها وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالية.

وشددت، بضرورة التقيد بإنتاج وتداول الأسمدة، بتطبيق نظام الزراعة العضوية ونظام الأسمدة ومحسنات التربة المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجية.

ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق هذه الأنظمة يأتي لضمان تطبيق الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية، مما يحسّن من خواص التربة وخصوبتها، ومن ثم تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.

وأشارت إلى أنه لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالإمكان الحصول على معلومات عن الأسمدة المُنتجة من هذه المصانع من خلال الرابط التالي:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/OrganicCompain/Pages/OrganicProductionInput.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة": 9 مصانع لإنتاج "الأسمدة العضوية" تدعم تطور قطاع الزراعة بالمملكة
سبق

بلغ عدد مصانع إنتاج الأسمدة المسموح استخدامها في الزراعة العضوية والمنتجة من المواد الطبيعية والكائنات الحيّة 9 مصانع في محافظات ومدن المملكة، منذ إطلاق نشاط الزراعة العضوية قبل 13 عاماً، والتي عمل القطاع الخاص على إنشائها وتطويرها لتلبي احتياجات القطاع الزراعي في جميع المناطق.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مصانع الأسمدة، تعمل تحت إشرافها وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالية.

وشددت، بضرورة التقيد بإنتاج وتداول الأسمدة، بتطبيق نظام الزراعة العضوية ونظام الأسمدة ومحسنات التربة المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجية.

ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق هذه الأنظمة يأتي لضمان تطبيق الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية، مما يحسّن من خواص التربة وخصوبتها، ومن ثم تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.

وأشارت إلى أنه لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالإمكان الحصول على معلومات عن الأسمدة المُنتجة من هذه المصانع من خلال الرابط التالي:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/OrganicCompain/Pages/OrganicProductionInput.aspx

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
08:13 PM

"البيئة": 9 مصانع لإنتاج "الأسمدة العضوية" تدعم تطور قطاع الزراعة بالمملكة

قالت: أنشئت ضمن شروط للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
414

بلغ عدد مصانع إنتاج الأسمدة المسموح استخدامها في الزراعة العضوية والمنتجة من المواد الطبيعية والكائنات الحيّة 9 مصانع في محافظات ومدن المملكة، منذ إطلاق نشاط الزراعة العضوية قبل 13 عاماً، والتي عمل القطاع الخاص على إنشائها وتطويرها لتلبي احتياجات القطاع الزراعي في جميع المناطق.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مصانع الأسمدة، تعمل تحت إشرافها وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالية.

وشددت، بضرورة التقيد بإنتاج وتداول الأسمدة، بتطبيق نظام الزراعة العضوية ونظام الأسمدة ومحسنات التربة المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجية.

ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق هذه الأنظمة يأتي لضمان تطبيق الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية، مما يحسّن من خواص التربة وخصوبتها، ومن ثم تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.

وأشارت إلى أنه لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالإمكان الحصول على معلومات عن الأسمدة المُنتجة من هذه المصانع من خلال الرابط التالي:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/OrganicCompain/Pages/OrganicProductionInput.aspx

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,965
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,883
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,169
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,516

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة