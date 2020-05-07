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بلدية رجال ألمع تباشر إزالة مخلفات وانهيارات الأمطار الغزيرة

آل مصمع: العمل سار وفق الخطة المعدة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الحالات

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة المخلفات والانهيارات التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة في المواقع التي تخص البلدية وذلك من قِبل فرق الطوارئ والصيانة بإدارة الخدمات بالبلدية بالمعدات والآليات والكوادر العاملة.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق"، إن العمل سار بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وفق الخطة المعدة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الحالات.

وأضاف: باشرت جميع الفرق أعمالها منذ بداية هطول الأمطار وتلقي البلاغات على طوارئ البلدية وتوجهت للميدان وقامت بتنفيذ عديد الأعمال التي استهدفت تنظيف المخلفات وإزالة الانهيارات التي خلفتها الأمطار وفتح الطرقات المغلقة أما بالنسبة للشوارع العامة فتم تنظيفها من بعض المخلفات البسيطة التي تحدث غالبًا بجميع المناطق مع هطول الأمطار وباتت الأوضاع مطمئنة ولله الحمد.

أمطار سيول بلدية رجال ألمع رجال ألمع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية رجال ألمع تباشر إزالة مخلفات وانهيارات الأمطار الغزيرة
سبق

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة المخلفات والانهيارات التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة في المواقع التي تخص البلدية وذلك من قِبل فرق الطوارئ والصيانة بإدارة الخدمات بالبلدية بالمعدات والآليات والكوادر العاملة.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق"، إن العمل سار بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وفق الخطة المعدة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الحالات.

وأضاف: باشرت جميع الفرق أعمالها منذ بداية هطول الأمطار وتلقي البلاغات على طوارئ البلدية وتوجهت للميدان وقامت بتنفيذ عديد الأعمال التي استهدفت تنظيف المخلفات وإزالة الانهيارات التي خلفتها الأمطار وفتح الطرقات المغلقة أما بالنسبة للشوارع العامة فتم تنظيفها من بعض المخلفات البسيطة التي تحدث غالبًا بجميع المناطق مع هطول الأمطار وباتت الأوضاع مطمئنة ولله الحمد.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:59 PM

بلدية رجال ألمع تباشر إزالة مخلفات وانهيارات الأمطار الغزيرة

آل مصمع: العمل سار وفق الخطة المعدة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الحالات

A A A
محمد طيران - عسير
0
2,013

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة المخلفات والانهيارات التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة في المواقع التي تخص البلدية وذلك من قِبل فرق الطوارئ والصيانة بإدارة الخدمات بالبلدية بالمعدات والآليات والكوادر العاملة.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق"، إن العمل سار بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وفق الخطة المعدة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الحالات.

وأضاف: باشرت جميع الفرق أعمالها منذ بداية هطول الأمطار وتلقي البلاغات على طوارئ البلدية وتوجهت للميدان وقامت بتنفيذ عديد الأعمال التي استهدفت تنظيف المخلفات وإزالة الانهيارات التي خلفتها الأمطار وفتح الطرقات المغلقة أما بالنسبة للشوارع العامة فتم تنظيفها من بعض المخلفات البسيطة التي تحدث غالبًا بجميع المناطق مع هطول الأمطار وباتت الأوضاع مطمئنة ولله الحمد.

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