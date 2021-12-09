تنبيه لمستخدمي الطرق بالشفا والطائف والهدا.. أمطار ورياح فاحذروا

تنويه لـ"القوات الخاصة لأمن الطرق" دَعَت فيه إلى الانتباه أثناء القيادة

نَبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من: (الشفا، الطائف، الهدا).

ونوّهت، عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.. آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.