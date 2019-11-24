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أمير تبوك يهنئ نادي الهلال .. بمناسبة تحقيق دوري أبطال آسيا

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك نادي الهلال، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي:" يطيب لنا بمناسبة تحقيق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أن أعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، والذي يأتي تجسيداً للدعم الكبير والاهتمام والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في كافة المجالات. متمنياً لكم مزيد التوفيق .

هذا وقد أعرب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن شكره وامتنانه للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير تبوك يهنئ نادي الهلال .. بمناسبة تحقيق دوري أبطال آسيا
سبق

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك نادي الهلال، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي:" يطيب لنا بمناسبة تحقيق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أن أعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، والذي يأتي تجسيداً للدعم الكبير والاهتمام والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في كافة المجالات. متمنياً لكم مزيد التوفيق .

هذا وقد أعرب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن شكره وامتنانه للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
11:23 PM

أمير تبوك يهنئ نادي الهلال .. بمناسبة تحقيق دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك نادي الهلال، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي:" يطيب لنا بمناسبة تحقيق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أن أعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، والذي يأتي تجسيداً للدعم الكبير والاهتمام والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في كافة المجالات. متمنياً لكم مزيد التوفيق .

هذا وقد أعرب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن شكره وامتنانه للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .

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