النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يتسلم التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة

استمع لشرح موجز تضمن حجم خدماته ومحصلة الأحوال الأمنية

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة.

وخلال اللقاء استمع الأمير الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي بن عطية الغامدي، والذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيًا توزيع القضايا في مختلف المحافظات وتسليط الضوء علي الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.

مكة المكرمة خالد الفيصل 911 مركز العمليات الأمنية الموحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفيصل" يتسلم التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة
سبق

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة.

وخلال اللقاء استمع الأمير الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي بن عطية الغامدي، والذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيًا توزيع القضايا في مختلف المحافظات وتسليط الضوء علي الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
06:02 PM

"الفيصل" يتسلم التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة

استمع لشرح موجز تضمن حجم خدماته ومحصلة الأحوال الأمنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
3
7,104

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة.

وخلال اللقاء استمع الأمير الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي بن عطية الغامدي، والذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيًا توزيع القضايا في مختلف المحافظات وتسليط الضوء علي الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,168
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,985

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة