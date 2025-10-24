"الفيصل" يتسلم التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة

استمع لشرح موجز تضمن حجم خدماته ومحصلة الأحوال الأمنية

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة.

وخلال اللقاء استمع الأمير الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي بن عطية الغامدي، والذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيًا توزيع القضايا في مختلف المحافظات وتسليط الضوء علي الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.