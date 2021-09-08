"طالبان" تستولي على سفارة النرويج في كابول

"هوج" أشار إلى أنها ستعبث ببعض محتوياتها

ذكر السفير النرويجي لدى إيران سيغفالد هوج، اليوم "الأربعاء"، أن حركة طالبان الأفغانية استولت على السفارة النرويجية في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال "هوج" عبر "تويتر": "إن طالبان أبلغتنا أنها ستعيدها إلينا لاحقًا، ولكن زجاجات النبيذ سيتم تحطيمها أولًا، وكذلك تدمير كتب الأطفال"؛ وفقًا لـ"أسوشيتد برس".

وأخلت النرويج سفارتها في العاصمة الأفغانية قبل أن تستولي "طالبان" على كابول.