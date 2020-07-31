شاهد .. الشؤون الإسلامية تطمئن على خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن بمشعر منى

عقب اكتمال وصولهم أول ليلة من ليالي التشريق.. و"الخامري" نقل تهاني آل الشيخ للحجاج

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الوزارة بالحج بمنطقة المشاعر المقدسة الدكتور سالم بن حاج الخامري بزيارة لمقر وجود الحجاج بمشعر منى عقب اكتمال وصولهم أول ليلة من ليالي التشريق للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها الشؤون الإسلامية لضيوف الرحمن، في إطار أعمال وبرامج الوزارة المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن.

واطلع الخامري خلال الجولة على مقار الدعاة وسير الدروس والكلمات عبر الشاشات التفاعلية، إلى جانب اللوحات التي تحمل رموزًا شريطية لتحميل المواد التوعوية وتطبيق مصحف المدينة النبوية.

إثر ذلك ألقى الخامري كلمة لحجاج بيت الله عبر الشبكة التلفزيونية ؛ حمد الله في مستهلها على ما منّ الله به على حجاج بيت الله من الوقوف بعرفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة في أجواء إيمانية وخدمات متميزة قدمتها جميع الجهات العاملة تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - .

ونقل الدكتور سالم الخامري خلال كلمته سلام وتحيات وتهنئة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لجميع الحجاج بعيد الأضحى المبارك وما تحقق لهم من التيسير في تأدية الأنساك بكل يسر وسهولة وفق البروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج .

وأكد أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كل الخدمات لهم وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامتهم، مشيرًا إلى أن أعمال الوزارة تتكامل مع بقية قطاعات الدولة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

واستعرض الدكتور سالم الخامري بعضًا من الخدمات التي تقدمها الوزارة للحجاج من تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والعناية بها وتحقيق البروتوكولات الصحية، وإطلاق عددٍ من الخدمات الإلكترونية عبر الشاشات ومنصات الوزارة الرقمية وتنفيذ البرامج الدعوية والإرشادية بمشاركة العلماء والدعاة عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الأعمال وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن هذه الجولة تأتي بتوجيه مباشر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للاطمئنان على جودة الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بمشعر منى ورصد انطباعات الحجاج عن مستوى الخدمات المقدمة لهم في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .