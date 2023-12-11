أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الهيئة العامة للرياضة تواصل العمل على ملف خصخصة الأندية الرياضية. وبينت المعلومات أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة الملف مالياً وقانونياً وفنياً قبل بدء تطبيقه رسمياً. وتوقعت المصادر أن يتم إسناد هذه الدراسات إلى بعض الجهات المتخصصة في مثل تلك الأمور لتنفيذها. وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أكد في نهاية شهر أكتوبر الماضي أن ملف خصخصة الأندية سيتم تأجيله قليلاً، والسبب في ذلك هو الشخص الذي كان مسؤولاً عن ملف الخصخصة. وأوضح "آل الشيخ" في مؤتمر صحفي آنذاك، أنه عند قدومه للهيئة وجد أن المسؤول عن ملف تخصيص الأندية، تخصصه "فني مختبرات كيمياء".

مصادر: "هيئة الرياضة" تواصل العمل على ملف تخصيص الأندية عبدالله البرقاوي سبق 2017-12-11 أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الهيئة العامة للرياضة تواصل العمل على ملف خصخصة الأندية الرياضية.



وبينت المعلومات أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة الملف مالياً وقانونياً وفنياً قبل بدء تطبيقه رسمياً.



وتوقعت المصادر أن يتم إسناد هذه الدراسات إلى بعض الجهات المتخصصة في مثل تلك الأمور لتنفيذها.



وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أكد في نهاية شهر أكتوبر الماضي أن ملف خصخصة الأندية سيتم تأجيله قليلاً، والسبب في ذلك هو الشخص الذي كان مسؤولاً عن ملف الخصخصة.



وأوضح "آل الشيخ" في مؤتمر صحفي آنذاك، أنه عند قدومه للهيئة وجد أن المسؤول عن ملف تخصيص الأندية، تخصصه "فني مختبرات كيمياء".

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 01:07 AM

مصادر: "هيئة الرياضة" تواصل العمل على ملف تخصيص الأندية توقعت أن يتم إسناد دراسته إلى بعض الجهات المتخصصة





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أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الهيئة العامة للرياضة تواصل العمل على ملف خصخصة الأندية الرياضية.



وبينت المعلومات أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة الملف مالياً وقانونياً وفنياً قبل بدء تطبيقه رسمياً.



وتوقعت المصادر أن يتم إسناد هذه الدراسات إلى بعض الجهات المتخصصة في مثل تلك الأمور لتنفيذها.



وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أكد في نهاية شهر أكتوبر الماضي أن ملف خصخصة الأندية سيتم تأجيله قليلاً، والسبب في ذلك هو الشخص الذي كان مسؤولاً عن ملف الخصخصة.



وأوضح "آل الشيخ" في مؤتمر صحفي آنذاك، أنه عند قدومه للهيئة وجد أن المسؤول عن ملف تخصيص الأندية، تخصصه "فني مختبرات كيمياء".