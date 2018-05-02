وزير الحج يستقبل المفكر السياسي الفرنسي حكيم القروي

تَطَرّقا للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في رعاية ضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بجدة، اليوم، المفكر السياسي الفرنسي حكيم القروي، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومدير عام الإدارة العامة لمكاتب شؤون الحجاج حسني بوسطجي.

وجرى خلال اللقاء، تناولُ الموضوعات المتعلقة بشؤون الحجاج والمعتمرين والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في رعاية ضيوف الرحمن والعناية بالأماكن المقدسة.