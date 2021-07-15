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الولايات المتحدة.. إعلان الطوارئ في "ميشيغان" لدعم جهود التعافي من الأعاصير

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميشيغان، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والقبلية والمحلية في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والفيضانات والأعاصير.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن المساعدات ستشمل منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمّن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

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الولايات المتحدة.. إعلان الطوارئ في "ميشيغان" لدعم جهود التعافي من الأعاصير
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميشيغان، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والقبلية والمحلية في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والفيضانات والأعاصير.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن المساعدات ستشمل منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمّن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:45 PM

الولايات المتحدة.. إعلان الطوارئ في "ميشيغان" لدعم جهود التعافي من الأعاصير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميشيغان، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والقبلية والمحلية في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والفيضانات والأعاصير.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن المساعدات ستشمل منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمّن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

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