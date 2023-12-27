اللهم أغثنا.. "الحصيني" مبشّراً: ممطرة ثانية وثالثة والخير لأهل الرياض

فيما توقّع 24 ساعة من الاستقرار في الأجواء على معظم مناطق المملكة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم، استقراراً في الأجواء على معظم مناطق المملكة، وقال: "اللهم أغثنا".

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه من ليلة الأربعاء 1443/5/25هـ، تبدأ الحالة الثانية الممطرة، ومتوقع أن تكون أفضل.

وتابع: "تليها حالة ممطرة ثالثة -إن شاء الله-، وأهل الرياض العاصمة أبشروا بالخير والمطر الخميس 1443/5/26هـ".