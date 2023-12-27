النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللهم أغثنا.. "الحصيني" مبشّراً: ممطرة ثانية وثالثة والخير لأهل الرياض

فيما توقّع 24 ساعة من الاستقرار في الأجواء على معظم مناطق المملكة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم، استقراراً في الأجواء على معظم مناطق المملكة، وقال: "اللهم أغثنا".

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه من ليلة الأربعاء 1443/5/25هـ، تبدأ الحالة الثانية الممطرة، ومتوقع أن تكون أفضل.

وتابع: "تليها حالة ممطرة ثالثة -إن شاء الله-، وأهل الرياض العاصمة أبشروا بالخير والمطر الخميس 1443/5/26هـ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اللهم أغثنا.. "الحصيني" مبشّراً: ممطرة ثانية وثالثة والخير لأهل الرياض
سبق

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم، استقراراً في الأجواء على معظم مناطق المملكة، وقال: "اللهم أغثنا".

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه من ليلة الأربعاء 1443/5/25هـ، تبدأ الحالة الثانية الممطرة، ومتوقع أن تكون أفضل.

وتابع: "تليها حالة ممطرة ثالثة -إن شاء الله-، وأهل الرياض العاصمة أبشروا بالخير والمطر الخميس 1443/5/26هـ".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
10:34 AM

اللهم أغثنا.. "الحصيني" مبشّراً: ممطرة ثانية وثالثة والخير لأهل الرياض

فيما توقّع 24 ساعة من الاستقرار في الأجواء على معظم مناطق المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,801

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم، استقراراً في الأجواء على معظم مناطق المملكة، وقال: "اللهم أغثنا".

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه من ليلة الأربعاء 1443/5/25هـ، تبدأ الحالة الثانية الممطرة، ومتوقع أن تكون أفضل.

وتابع: "تليها حالة ممطرة ثالثة -إن شاء الله-، وأهل الرياض العاصمة أبشروا بالخير والمطر الخميس 1443/5/26هـ".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,928
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,006
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,590
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,510

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة