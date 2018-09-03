"الجهني": حالة ممطرة ونشاط للرياح وهطول حبات البرد تبدأ غدًا.. وهذه تفاصيلها

توقع أن تعتدل الأجواء ليلاً وينسحب الصيف تدريجيًا خلال أسبوع

توقع محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني - بعد مشيئة الله- أن الفرصة قائمة لهطول الأمطار على المناطق الغربية والجنوبية الغربية وخصوصًا المرتفعات منها وما وقع غربها لاستمرارية تأثرها بكميات من السحب الركامية في فترات الظهيرة.

وفي التفاصيل، أوضح "الجهني"، أنه بحسب آخر تحديثات النماذج المناخية لابد من الإشارة إلى استمرارية حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار على المناطق الجنوبية وما بين جازان والباحة مرورًا بعسير كذلك الغربية ومنطقة مكة تحديدًا تشمل جميع المرتفعات الشرقية باتجاه الطائف وشمالها القريب كذلك منطقة المدينة وما حولها.

وأضاف: "من المتوقع أن تتطور السحب الركامية على الجبال والمرتفعات ثم تندفع غربًا نواحي التهامة وتتشكل على إثرها زخات رعدية من المطر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار تعمل على تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية".

وأشار إلى أنَّ هذه الحالة الصيفية تتجدد وبشكل يومي مع ساعات الظهر والعصر على مرتفعات جنوب غرب البلاد ويتوقع أن تتسع حدتها قبيل المساء لتشمل مناطق واسعة من غرب المرتفعات.

وأشار إلى أن هذه الحالة ناتجة من تدفق الرياح الموسمية الرطبة وغير المستقرة عبر البحر الأحمر نحو المناطق الغربية من البلاد، حيث يرتفع هذا الهواء الرطب للأعلى إما باصطدامه بالجبال الغربية أو مع التسخين الشمسي بحيث يتكاثف عند ارتفاعه وتتشكل بعدها السحب الركامية الرعدية الماطرة.

وأردف "الجهني": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خصوصًا خلال ساعات الليل في أقصى شمال المملكة وشمال الوسطى بعد أسبوع من الآن بمشيئة الله.