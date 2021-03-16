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"شرطة الأحساء" تلقي القبض على مواطن أطلق النار على زميل له

أسفر عنه إصابته في فخذه.. وتم نقله للمستشفى وحالته مستقرة

صرَّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء ألقت اليوم القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد تلقي بلاغ عن قيامه بإطلاق النار على زميل له سابقًا في محافظة الأحساء؛ وهو ما أسفر عنه إصابته في فخذه؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة - ولله الحمد -. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في الحادثة.

الأحساء شرطة الأحساء المتحدث الأمني لشرطة الشرقية إطلاق النار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الأحساء" تلقي القبض على مواطن أطلق النار على زميل له
سبق

صرَّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء ألقت اليوم القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد تلقي بلاغ عن قيامه بإطلاق النار على زميل له سابقًا في محافظة الأحساء؛ وهو ما أسفر عنه إصابته في فخذه؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة - ولله الحمد -. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في الحادثة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:10 AM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:31 AM

"شرطة الأحساء" تلقي القبض على مواطن أطلق النار على زميل له

أسفر عنه إصابته في فخذه.. وتم نقله للمستشفى وحالته مستقرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
2
3,873

صرَّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء ألقت اليوم القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد تلقي بلاغ عن قيامه بإطلاق النار على زميل له سابقًا في محافظة الأحساء؛ وهو ما أسفر عنه إصابته في فخذه؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة - ولله الحمد -. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في الحادثة.

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