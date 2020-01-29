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91 مليار ..

حققت آبل إيرادات وصلت 91.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2020، والذي انتهى بنهاية شهر ديسمبر الماضي؛ لتتفوق على جميع التوقعات.

آبل

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91 مليار ..
سبق

حققت آبل إيرادات وصلت 91.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2020، والذي انتهى بنهاية شهر ديسمبر الماضي؛ لتتفوق على جميع التوقعات.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
09:10 AM
اخر تعديل
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:54 PM

91 مليار ..

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,939

حققت آبل إيرادات وصلت 91.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2020، والذي انتهى بنهاية شهر ديسمبر الماضي؛ لتتفوق على جميع التوقعات.

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بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
6,939
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,622
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,293
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
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