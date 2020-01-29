حققت آبل إيرادات وصلت 91.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2020، والذي انتهى بنهاية شهر ديسمبر الماضي؛ لتتفوق على جميع التوقعات.
91 مليار ..
حققت آبل إيرادات وصلت 91.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2020، والذي انتهى بنهاية شهر ديسمبر الماضي؛ لتتفوق على جميع التوقعات.آبل
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91 مليار ..صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-29
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
09:10 AM
اخر تعديل
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:54 PM
91 مليار ..
حققت آبل إيرادات وصلت 91.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2020، والذي انتهى بنهاية شهر ديسمبر الماضي؛ لتتفوق على جميع التوقعات.
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91 مليار ..
29 يناير
6,939
70 مليار ..
26 أكتوبر
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53.8 مليار
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