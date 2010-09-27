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أمانة العاصمة المقدسة تشدد على الاشتراطات الصحية للعاملين

أهابت بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية

كشفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية- عن الاشتراطات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وشددت الأمانة على ضرورة تعليق الشهادات الصحية، والالتزام بالزي الموحد للعاملين، وتقليم الأظافر والعناية بنظافة الملابس، وارتداء الأحذية المغلقة، والتوقف عن العمل فورًا حال وجود جروح، وإخفاء الشعر داخل غطاء الرأس، وعدم ارتداء السلاسل، إضافة إلى عدم لبس الساعات والخواتم أثناء تحضير وتقديم الوجبات الغذائية.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المنشآت المخالفة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدسة تشدد على الاشتراطات الصحية للعاملين
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية- عن الاشتراطات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وشددت الأمانة على ضرورة تعليق الشهادات الصحية، والالتزام بالزي الموحد للعاملين، وتقليم الأظافر والعناية بنظافة الملابس، وارتداء الأحذية المغلقة، والتوقف عن العمل فورًا حال وجود جروح، وإخفاء الشعر داخل غطاء الرأس، وعدم ارتداء السلاسل، إضافة إلى عدم لبس الساعات والخواتم أثناء تحضير وتقديم الوجبات الغذائية.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المنشآت المخالفة.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
01:27 PM

أمانة العاصمة المقدسة تشدد على الاشتراطات الصحية للعاملين

أهابت بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كشفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية- عن الاشتراطات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وشددت الأمانة على ضرورة تعليق الشهادات الصحية، والالتزام بالزي الموحد للعاملين، وتقليم الأظافر والعناية بنظافة الملابس، وارتداء الأحذية المغلقة، والتوقف عن العمل فورًا حال وجود جروح، وإخفاء الشعر داخل غطاء الرأس، وعدم ارتداء السلاسل، إضافة إلى عدم لبس الساعات والخواتم أثناء تحضير وتقديم الوجبات الغذائية.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المنشآت المخالفة.

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