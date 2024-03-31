بدء الدوام الصيفي غداً بمدارس "تعليم عفيف"

في كل المراحل التعليمية "للبنين والبنات"

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف أن يوم غد الأحد، هو بداية العمل بالدوام الصيفي، لكل المراحل التعليمية بالمحافظة "بنين وبنات".

‏وحددت الإدارة بداية الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة السابعة صباحاً، والحصة الأولى عند الساعة ٧:١٥ صباحاً، وفي مدارس البنات يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة ٦:٤٥ صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة صباحاً.