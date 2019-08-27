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تفجير كابول يؤجل اجتماع "بايدن" وبينت" في البيت الأبيض

يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران

ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم (الخميس) تأجل بسبب انفجار كابول، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويسعى "بايدن" وبينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران، رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.

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تفجير كابول يؤجل اجتماع "بايدن" وبينت" في البيت الأبيض
سبق

ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم (الخميس) تأجل بسبب انفجار كابول، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويسعى "بايدن" وبينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران، رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:00 PM

تفجير كابول يؤجل اجتماع "بايدن" وبينت" في البيت الأبيض

يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم (الخميس) تأجل بسبب انفجار كابول، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويسعى "بايدن" وبينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران، رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.

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