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350 طالباً وطالبةً بـ"تعليم الليث" يلتحقون بدورات أندية الحي النوعية

تضمنت 10 برامج تدريبية متنوعة وهادفة

انطلقت بإدارة التعليم بمحافظة الليث حزمة من البرامج والدورات النوعية، والتي تنفذها أندية الحي الترفيهية التعليمية بقطاعي البنين والبنات خلال الفترة المسائية.

ونوّه مدير التعليم بمحافظة الليث رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بدور الأندية في تنمية مواهب الطلاب والطالبات، وبناء قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم، وتحفيز طاقاتهم وتوجيهها التوجيه الأمثل بما يتوافق مع مبادرات الرؤية الوطنية 2030.

وأوضح أن أندية الحي تشهد إقامة دورات نوعية وحراكاً مهنياً وتقنياً عالياً يتفق مع برنامج جودة الحياة 2020، لافتاً إلى أن ما يقدم في هذه الأندية يُعد استكمالاً لما يتعلمه أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات داخل الحجرات الدراسية في مدارسهم، ومعززاً لما يتعلمونه من قيم ومعارف وعلوم ومهارات.

من جانب آخر، بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالبرامج أكثر من 350 طالباً وطالبةً، انتظموا في عشرة برامج تدريبية متنوعة وهادفة.

وجاءت الدورات المقامة في المجالات التالية: الأمن السيبراني، التحول الرقمي، القيادة الذاتية، الأنشطة المعززة للصحة، الإسعافات الأولية، صناعة الأفلام القصيرة، الخط العربي - تقنيات الرسم، أساسيات كرة قدم، كرة السلة.

تعليم الليث أندية الحي الترفيهية التعليمية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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350 طالباً وطالبةً بـ"تعليم الليث" يلتحقون بدورات أندية الحي النوعية
سبق

انطلقت بإدارة التعليم بمحافظة الليث حزمة من البرامج والدورات النوعية، والتي تنفذها أندية الحي الترفيهية التعليمية بقطاعي البنين والبنات خلال الفترة المسائية.

ونوّه مدير التعليم بمحافظة الليث رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بدور الأندية في تنمية مواهب الطلاب والطالبات، وبناء قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم، وتحفيز طاقاتهم وتوجيهها التوجيه الأمثل بما يتوافق مع مبادرات الرؤية الوطنية 2030.

وأوضح أن أندية الحي تشهد إقامة دورات نوعية وحراكاً مهنياً وتقنياً عالياً يتفق مع برنامج جودة الحياة 2020، لافتاً إلى أن ما يقدم في هذه الأندية يُعد استكمالاً لما يتعلمه أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات داخل الحجرات الدراسية في مدارسهم، ومعززاً لما يتعلمونه من قيم ومعارف وعلوم ومهارات.

من جانب آخر، بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالبرامج أكثر من 350 طالباً وطالبةً، انتظموا في عشرة برامج تدريبية متنوعة وهادفة.

وجاءت الدورات المقامة في المجالات التالية: الأمن السيبراني، التحول الرقمي، القيادة الذاتية، الأنشطة المعززة للصحة، الإسعافات الأولية، صناعة الأفلام القصيرة، الخط العربي - تقنيات الرسم، أساسيات كرة قدم، كرة السلة.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
03:33 PM

350 طالباً وطالبةً بـ"تعليم الليث" يلتحقون بدورات أندية الحي النوعية

تضمنت 10 برامج تدريبية متنوعة وهادفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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انطلقت بإدارة التعليم بمحافظة الليث حزمة من البرامج والدورات النوعية، والتي تنفذها أندية الحي الترفيهية التعليمية بقطاعي البنين والبنات خلال الفترة المسائية.

ونوّه مدير التعليم بمحافظة الليث رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بدور الأندية في تنمية مواهب الطلاب والطالبات، وبناء قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم، وتحفيز طاقاتهم وتوجيهها التوجيه الأمثل بما يتوافق مع مبادرات الرؤية الوطنية 2030.

وأوضح أن أندية الحي تشهد إقامة دورات نوعية وحراكاً مهنياً وتقنياً عالياً يتفق مع برنامج جودة الحياة 2020، لافتاً إلى أن ما يقدم في هذه الأندية يُعد استكمالاً لما يتعلمه أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات داخل الحجرات الدراسية في مدارسهم، ومعززاً لما يتعلمونه من قيم ومعارف وعلوم ومهارات.

من جانب آخر، بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالبرامج أكثر من 350 طالباً وطالبةً، انتظموا في عشرة برامج تدريبية متنوعة وهادفة.

وجاءت الدورات المقامة في المجالات التالية: الأمن السيبراني، التحول الرقمي، القيادة الذاتية، الأنشطة المعززة للصحة، الإسعافات الأولية، صناعة الأفلام القصيرة، الخط العربي - تقنيات الرسم، أساسيات كرة قدم، كرة السلة.

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