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"بناء المنطقة الشرقية" تنفذ 2850 ساعة تطوعية خلال 9 أشهر

أعلنت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية أن عدد الساعات التطوعية التي نفذها 104 متطوعين بلغت 2850 ساعة، وذلك خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 10/10/2020، كما بلغت القيمة الاقتصادية والتي توفرت للجمعية من الأعمال التطوعية حوالي 28 ألف ريال.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن المتطوعين بالجمعية يقومون بدور حيوي للمساهمة في أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة من واقع شغفهم بالعمل التطوعي، واعتبار أعمال التطوع لمستفيدي الجمعية من الأيتام بمثابة رسالة، وهو ما أعطى زخمًا للأعمال التطوعية بالجمعية وتنافسًا بين متطوعيها على القيام بالعديد من المهام بكل كفاءة واقتدار .

وقال "الخالدي" إن فرص التطوع في الجمعية متاحة لمختلف المستويات؛ فهناك من بين متطوعي الجمعية من يحملون مؤهلات عليا مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، وهناك من يحملون الدبلوم أو الثانوية ويعملون في مجالات إدارية واجتماعية وتنظيمية وخدمية وإعلامية وتسويقية وتعليمية وصحية وتقنية وترفيهيه؛ مما يساهم في تحقيق جودة الحياة للأيتام، ويساهم في تعزيز العمل التطوعي في القطاع غير الربحي للمساهمة في زيادة عدد المتطوعين تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، مضيفًا أن نوعية مشاركاتهم فردية وجماعية وحضورية وعن بعد.

وأشار "الخالدي" إلى أن الفوائد العائدة على الجمعية من التطوع تتضمن تخفيف الأعباء المالية، وتحقيق مستهدفات الجمعية والوصول للفئات المستفيدة، كما أن الفوائد العائدة على المتطوع عديدة وأهمها الثواب والأجر، واستثمار الوقت، وبناء مهارة، واكتساب الخبرة، واستثمار لقدرات المتطوع، وتعزيز الانتماء الوطني، والمساهمة في خدمة المجتمع.

وأضاف "الخالدي" أن الجمعية تقوم بتوثيق الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحصول على تكريم المتطوعين وتقديرهم، وتقديم شهادة تطوع معتمدة لهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بناء المنطقة الشرقية" تنفذ 2850 ساعة تطوعية خلال 9 أشهر
سبق

أعلنت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية أن عدد الساعات التطوعية التي نفذها 104 متطوعين بلغت 2850 ساعة، وذلك خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 10/10/2020، كما بلغت القيمة الاقتصادية والتي توفرت للجمعية من الأعمال التطوعية حوالي 28 ألف ريال.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن المتطوعين بالجمعية يقومون بدور حيوي للمساهمة في أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة من واقع شغفهم بالعمل التطوعي، واعتبار أعمال التطوع لمستفيدي الجمعية من الأيتام بمثابة رسالة، وهو ما أعطى زخمًا للأعمال التطوعية بالجمعية وتنافسًا بين متطوعيها على القيام بالعديد من المهام بكل كفاءة واقتدار .

وقال "الخالدي" إن فرص التطوع في الجمعية متاحة لمختلف المستويات؛ فهناك من بين متطوعي الجمعية من يحملون مؤهلات عليا مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، وهناك من يحملون الدبلوم أو الثانوية ويعملون في مجالات إدارية واجتماعية وتنظيمية وخدمية وإعلامية وتسويقية وتعليمية وصحية وتقنية وترفيهيه؛ مما يساهم في تحقيق جودة الحياة للأيتام، ويساهم في تعزيز العمل التطوعي في القطاع غير الربحي للمساهمة في زيادة عدد المتطوعين تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، مضيفًا أن نوعية مشاركاتهم فردية وجماعية وحضورية وعن بعد.

وأشار "الخالدي" إلى أن الفوائد العائدة على الجمعية من التطوع تتضمن تخفيف الأعباء المالية، وتحقيق مستهدفات الجمعية والوصول للفئات المستفيدة، كما أن الفوائد العائدة على المتطوع عديدة وأهمها الثواب والأجر، واستثمار الوقت، وبناء مهارة، واكتساب الخبرة، واستثمار لقدرات المتطوع، وتعزيز الانتماء الوطني، والمساهمة في خدمة المجتمع.

وأضاف "الخالدي" أن الجمعية تقوم بتوثيق الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحصول على تكريم المتطوعين وتقديرهم، وتقديم شهادة تطوع معتمدة لهم.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
02:20 PM

"بناء المنطقة الشرقية" تنفذ 2850 ساعة تطوعية خلال 9 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية أن عدد الساعات التطوعية التي نفذها 104 متطوعين بلغت 2850 ساعة، وذلك خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 10/10/2020، كما بلغت القيمة الاقتصادية والتي توفرت للجمعية من الأعمال التطوعية حوالي 28 ألف ريال.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن المتطوعين بالجمعية يقومون بدور حيوي للمساهمة في أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة من واقع شغفهم بالعمل التطوعي، واعتبار أعمال التطوع لمستفيدي الجمعية من الأيتام بمثابة رسالة، وهو ما أعطى زخمًا للأعمال التطوعية بالجمعية وتنافسًا بين متطوعيها على القيام بالعديد من المهام بكل كفاءة واقتدار .

وقال "الخالدي" إن فرص التطوع في الجمعية متاحة لمختلف المستويات؛ فهناك من بين متطوعي الجمعية من يحملون مؤهلات عليا مثل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، وهناك من يحملون الدبلوم أو الثانوية ويعملون في مجالات إدارية واجتماعية وتنظيمية وخدمية وإعلامية وتسويقية وتعليمية وصحية وتقنية وترفيهيه؛ مما يساهم في تحقيق جودة الحياة للأيتام، ويساهم في تعزيز العمل التطوعي في القطاع غير الربحي للمساهمة في زيادة عدد المتطوعين تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، مضيفًا أن نوعية مشاركاتهم فردية وجماعية وحضورية وعن بعد.

وأشار "الخالدي" إلى أن الفوائد العائدة على الجمعية من التطوع تتضمن تخفيف الأعباء المالية، وتحقيق مستهدفات الجمعية والوصول للفئات المستفيدة، كما أن الفوائد العائدة على المتطوع عديدة وأهمها الثواب والأجر، واستثمار الوقت، وبناء مهارة، واكتساب الخبرة، واستثمار لقدرات المتطوع، وتعزيز الانتماء الوطني، والمساهمة في خدمة المجتمع.

وأضاف "الخالدي" أن الجمعية تقوم بتوثيق الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحصول على تكريم المتطوعين وتقديرهم، وتقديم شهادة تطوع معتمدة لهم.

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