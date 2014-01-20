"مدني سكاكا" و"الهلال الأحمر" يباشران حريقًا شب في 4 مستودعات.. ولا إصابات

شمل مساحة 4800 متر مربع.. وتمت السيطرة عليه

باشر "مدني سكاكا" حريقًا نشب في أربعة مستودعات بمدينة سكاكا، وسيطر عليه دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: "وردنا بلاغ عن حريق بمستودع بمدينة سكاكا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن احتراق (٤) مستودعات متجاورة بمساحة (٤٨٠٠) متر مربع تقريبًا؛ فتم السيطرة على الحريق ‏من قِبل الفِرق المشاركة".

وأضاف أنه لم ينتج من الحادث أية إصابات أو وفيات -ولله الحمد-. مشيدًا بالجهات المشاركة بالحادث (الهلال الأحمر، الدوريات الأمنية، شركة الكهرباء والمياه)، مبينًا أنه تم تسليم الموقع للجهة المختصة لإكمال اللازم.

وكانت الفرق الإسعافية قد تمركزت بالموقع لحين السيطرة عليه من قبل "الدفاع المدني"، حتى مغادرة كامل الفرق المشاركة، دون وقوع إصابات بحمد الله.

كما تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالجوف على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 17:38 بلاغاً من عمليات الدفاع المدني مفاده وجود حريق متطور بأحد المصانع بمدينة سكاكا، وجرى ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية والتي باشرت الموقع وتمركزت فيه بقيادة ميدانية من مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الإسعافية نزال السليمان، والمدير الطبي ممدوح الرويلي، ومتابعة مستمرة من مدير عام الفرع فيصل الشمري.