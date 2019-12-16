"الحصيني": 24 ساعة ماطرة في العاصمة .. برد وهذه المناطق بالنطاق

فيما توقعت هيئة الأرصاد استمرار الهطولات الرعدية المصحوبة بالرياح

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن أمطاراً متفاوتة تستمر خلال الـ 24 ساعة المقبلة على الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الحالة متوقع استمرارها بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء -إن شاء الله -على معظم منطقة الرياض ومحافظاتها، بما فيها العاصمة الرياض، وعلى أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشمالية والجوف والشرقية ودول الخليج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاءٍ من مناطق: القصيم، تبوك، وحائل، كذلك على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، كما يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.