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غسل وتعقيم المسجد الحرام أربع مرات يوميًّا لسلامة قاصديه

من خلال كوادر مؤهلة وبأفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يوميًّا؛ لضمان سلامة قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يوميًّا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري؛ حيث يُطوى السجاد، ويُرفع، ثم تُغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يوميًّا.

وأفاد "ودعاني" بأن الإدارة تقوم بغسل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربع مرات في اليوم، وتتم عملية الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غسل وتعقيم المسجد الحرام أربع مرات يوميًّا لسلامة قاصديه
سبق

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يوميًّا؛ لضمان سلامة قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يوميًّا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري؛ حيث يُطوى السجاد، ويُرفع، ثم تُغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يوميًّا.

وأفاد "ودعاني" بأن الإدارة تقوم بغسل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربع مرات في اليوم، وتتم عملية الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:20 AM

غسل وتعقيم المسجد الحرام أربع مرات يوميًّا لسلامة قاصديه

من خلال كوادر مؤهلة وبأفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يوميًّا؛ لضمان سلامة قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يوميًّا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري؛ حيث يُطوى السجاد، ويُرفع، ثم تُغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يوميًّا.

وأفاد "ودعاني" بأن الإدارة تقوم بغسل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربع مرات في اليوم، وتتم عملية الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.

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