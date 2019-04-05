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مواطن ومقيم ينجوان من حادث بطريق "الخليل" في مكة

الأهالي يجدّدون مطالبهم بـ "الإنارة والتوسعة والرصف"

شهد طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة "8 ، 7 ، 6 ، 5"، صباح اليوم، حادثاً جديداً ضمن سلسلة حوادث ناجمة عن الافتقار للصيانة والتوسعة ووجود أكوام من الرمال.

وباشرت الجهات المختصّة البلاغ، المتعلق بوقوع حادث انقلاب لمركبة كان على متنها مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، بعد أن انحرفت بهما المركبة على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وأدّى فقط إلى تلفيات في المركبة.

ويطالب أهالي المخططات بضرورة إنارة وتوسعة جنبات الطريق ورصفه من جديد، وإزالة أكوام الرمال التي تحاصره من كل جانب.

وذكروا أن الطريق يعد حلقة وصل بين مكة المكرّمة وطريق الخواجات، ويخدم خمسة مخططات؛ فضلاً عن أنه شريان حيوي مهم يقع خلفه كثير من المراكز الخدمية.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مواطن ومقيم ينجوان من حادث بطريق "الخليل" في مكة
سبق

شهد طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة "8 ، 7 ، 6 ، 5"، صباح اليوم، حادثاً جديداً ضمن سلسلة حوادث ناجمة عن الافتقار للصيانة والتوسعة ووجود أكوام من الرمال.

وباشرت الجهات المختصّة البلاغ، المتعلق بوقوع حادث انقلاب لمركبة كان على متنها مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، بعد أن انحرفت بهما المركبة على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وأدّى فقط إلى تلفيات في المركبة.

ويطالب أهالي المخططات بضرورة إنارة وتوسعة جنبات الطريق ورصفه من جديد، وإزالة أكوام الرمال التي تحاصره من كل جانب.

وذكروا أن الطريق يعد حلقة وصل بين مكة المكرّمة وطريق الخواجات، ويخدم خمسة مخططات؛ فضلاً عن أنه شريان حيوي مهم يقع خلفه كثير من المراكز الخدمية.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:59 PM

مواطن ومقيم ينجوان من حادث بطريق "الخليل" في مكة

الأهالي يجدّدون مطالبهم بـ "الإنارة والتوسعة والرصف"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,322

شهد طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة "8 ، 7 ، 6 ، 5"، صباح اليوم، حادثاً جديداً ضمن سلسلة حوادث ناجمة عن الافتقار للصيانة والتوسعة ووجود أكوام من الرمال.

وباشرت الجهات المختصّة البلاغ، المتعلق بوقوع حادث انقلاب لمركبة كان على متنها مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، بعد أن انحرفت بهما المركبة على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وأدّى فقط إلى تلفيات في المركبة.

ويطالب أهالي المخططات بضرورة إنارة وتوسعة جنبات الطريق ورصفه من جديد، وإزالة أكوام الرمال التي تحاصره من كل جانب.

وذكروا أن الطريق يعد حلقة وصل بين مكة المكرّمة وطريق الخواجات، ويخدم خمسة مخططات؛ فضلاً عن أنه شريان حيوي مهم يقع خلفه كثير من المراكز الخدمية.

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