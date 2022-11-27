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"الصحة": تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

جنوب أفريقيا: لا دليل علمياً على خطورة "أوميكرون".. ينتشر بين غير المطعمين

وزير الصحة: ردود الفعل الأوروبية غير مبررة.. من لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة للخطر

قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت: إنه لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا، لافتة إلى أن ردود الفعل الأوروبية "غير مبررة".

وأضاف وزير صحة جنوب أفريقيا جو باهلا: "لا دليل علمياً أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير".

وأضاف الوزير أن "ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة".

وأوضح أن "أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح".

وتابع: "فئة الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة لعوارض صحية خطيرة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق؛ "وفق" سبوتنيك".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي: إن المتغير الذي عرف أولًا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميًا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون".

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جنوب أفريقيا: لا دليل علمياً على خطورة "أوميكرون".. ينتشر بين غير المطعمين
سبق

قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت: إنه لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا، لافتة إلى أن ردود الفعل الأوروبية "غير مبررة".

وأضاف وزير صحة جنوب أفريقيا جو باهلا: "لا دليل علمياً أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير".

وأضاف الوزير أن "ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة".

وأوضح أن "أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح".

وتابع: "فئة الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة لعوارض صحية خطيرة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق؛ "وفق" سبوتنيك".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي: إن المتغير الذي عرف أولًا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميًا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
10:45 AM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
05:08 PM

جنوب أفريقيا: لا دليل علمياً على خطورة "أوميكرون".. ينتشر بين غير المطعمين

وزير الصحة: ردود الفعل الأوروبية غير مبررة.. من لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة للخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت: إنه لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا، لافتة إلى أن ردود الفعل الأوروبية "غير مبررة".

وأضاف وزير صحة جنوب أفريقيا جو باهلا: "لا دليل علمياً أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير".

وأضاف الوزير أن "ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة".

وأوضح أن "أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح".

وتابع: "فئة الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة لعوارض صحية خطيرة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق؛ "وفق" سبوتنيك".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي: إن المتغير الذي عرف أولًا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميًا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون".

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