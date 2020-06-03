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ماليزيا.. عدم تسجيل وفيات جديدة بـ"كورونا"

الإصابات ترتفع إلى 7.790

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الأربعاء أنها لم تسجل أية حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتبقى الوفيات عند 115 حالة.

وذكرت السلطات أنها سجلت 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 7970 حالة، بحسب "رويترز".

وكانت ماليزيا قد سجلت اليوم 20 إصابة بـ"كورونا"

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ماليزيا.. عدم تسجيل وفيات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الأربعاء أنها لم تسجل أية حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتبقى الوفيات عند 115 حالة.

وذكرت السلطات أنها سجلت 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 7970 حالة، بحسب "رويترز".

وكانت ماليزيا قد سجلت اليوم 20 إصابة بـ"كورونا"

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
10:04 PM

ماليزيا.. عدم تسجيل وفيات جديدة بـ"كورونا"

الإصابات ترتفع إلى 7.790

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم الأربعاء أنها لم تسجل أية حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لتبقى الوفيات عند 115 حالة.

وذكرت السلطات أنها سجلت 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 7970 حالة، بحسب "رويترز".

وكانت ماليزيا قد سجلت اليوم 20 إصابة بـ"كورونا"

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