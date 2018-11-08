تلقاها الدفاع المدني.. 395 بلاغاً منذ بدء الحالة المطرية أمس بالحفر

دعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية

تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، أمس، ٣٩٥ بلاغاً منذ بدء الحالة المطرية على المحافظة والمراكز المجاورة لها، حيث شملت مهام الفرق الميدانية إنقاذ ٨٥ محتجزاً و٦٥ مركبة.

وأكد نائب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية النقيب سعد بن ناصر الرياعي، أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته على مدار الساعة من خلال الرقم ٩٩٨، إلى جانب الرسائل الوقائية عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa.

ودعا النقيب "الرياعي" المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.