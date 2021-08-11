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"التجارة" تستدعي 225 مركبة شيفروليه 2019

لخلل في وحدة مخرج قناة مبرد ضاغط الهواء

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 225 مركبة شيفروليه، بينها 118 مركبة Terrain" GMC" موديل 2019، إضافة إلى 107 مركبات Equinox موديل 2019.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وحدة مخرج قناة مبرد ضاغط الهواء واحتمالية توقف المحرك عند السرعات المنخفضة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وزارة التجارة والاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تستدعي 225 مركبة شيفروليه 2019
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 225 مركبة شيفروليه، بينها 118 مركبة Terrain" GMC" موديل 2019، إضافة إلى 107 مركبات Equinox موديل 2019.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وحدة مخرج قناة مبرد ضاغط الهواء واحتمالية توقف المحرك عند السرعات المنخفضة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
03:54 PM
اخر تعديل
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
04:28 PM

"التجارة" تستدعي 225 مركبة شيفروليه 2019

لخلل في وحدة مخرج قناة مبرد ضاغط الهواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 225 مركبة شيفروليه، بينها 118 مركبة Terrain" GMC" موديل 2019، إضافة إلى 107 مركبات Equinox موديل 2019.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وحدة مخرج قناة مبرد ضاغط الهواء واحتمالية توقف المحرك عند السرعات المنخفضة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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