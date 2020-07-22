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"بومبيو" من لندن : أمريكا لن تسمح برفع حظر السلاح على إيران

قال خلال اجتماعه مع "جونسون" إن "الشيوعي الصيني" يمثل تهديدًا

شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، على أن "أمريكا لن تسمح برفع حظر السلاح عن إيران"، وفقًا للعربية نت.

وفى التفاصيل، قال بومبيو، الذي يقوم بزيارة إلى بريطانيا، الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد حظر السلاح على إيران.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين، واعتبر أن الحزب الشيوعي الصيني يمثل تهديدًا، كما اتهم بكين بسرقة براءات اختراع.

ووصل بومبيو إلى مقر الحكومة البريطانية، ظهر الثلاثاء، حيث ظهر واضعًا كمامة كما جونسون، قبل أن يجلسا على بعد مترين عن بعضهما.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في هذا الصدد ممازحًا: "التباعد الاجتماعي لا يعني تباعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا".

وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى إنها غيرت موقفها نهائيًا من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.

وقال بومبيو للصحافيين الأسبوع الماضي "نحن سعداء بذلك"، معتبرًا أن "رئيس الوزراء جونسون محق بشأن هذه المسألة". وردت بكين باتهام لندن بأنها "خدعت" من قِبل الأمريكيين.

وأثارت لندن غضب الصين عندما أعلنت عن تسهيل منح الجنسية البريطانية لما يقرب من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ، ردًا على قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة الشهر الماضي.

وصعّد البريطانيون الموقف، الاثنين، من خلال تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، وتوسيع حظر الأسلحة الذي تم تطبيقه على البر الرئيس للصين، باعتبار أن بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية البريطانية لعام 1997 والتي رافقت إعادة هونغ كونغ للصين.

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"بومبيو" من لندن : أمريكا لن تسمح برفع حظر السلاح على إيران
سبق

شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، على أن "أمريكا لن تسمح برفع حظر السلاح عن إيران"، وفقًا للعربية نت.

وفى التفاصيل، قال بومبيو، الذي يقوم بزيارة إلى بريطانيا، الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد حظر السلاح على إيران.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين، واعتبر أن الحزب الشيوعي الصيني يمثل تهديدًا، كما اتهم بكين بسرقة براءات اختراع.

ووصل بومبيو إلى مقر الحكومة البريطانية، ظهر الثلاثاء، حيث ظهر واضعًا كمامة كما جونسون، قبل أن يجلسا على بعد مترين عن بعضهما.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في هذا الصدد ممازحًا: "التباعد الاجتماعي لا يعني تباعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا".

وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى إنها غيرت موقفها نهائيًا من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.

وقال بومبيو للصحافيين الأسبوع الماضي "نحن سعداء بذلك"، معتبرًا أن "رئيس الوزراء جونسون محق بشأن هذه المسألة". وردت بكين باتهام لندن بأنها "خدعت" من قِبل الأمريكيين.

وأثارت لندن غضب الصين عندما أعلنت عن تسهيل منح الجنسية البريطانية لما يقرب من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ، ردًا على قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة الشهر الماضي.

وصعّد البريطانيون الموقف، الاثنين، من خلال تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، وتوسيع حظر الأسلحة الذي تم تطبيقه على البر الرئيس للصين، باعتبار أن بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية البريطانية لعام 1997 والتي رافقت إعادة هونغ كونغ للصين.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
01:53 AM

"بومبيو" من لندن : أمريكا لن تسمح برفع حظر السلاح على إيران

قال خلال اجتماعه مع "جونسون" إن "الشيوعي الصيني" يمثل تهديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، على أن "أمريكا لن تسمح برفع حظر السلاح عن إيران"، وفقًا للعربية نت.

وفى التفاصيل، قال بومبيو، الذي يقوم بزيارة إلى بريطانيا، الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد حظر السلاح على إيران.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين، واعتبر أن الحزب الشيوعي الصيني يمثل تهديدًا، كما اتهم بكين بسرقة براءات اختراع.

ووصل بومبيو إلى مقر الحكومة البريطانية، ظهر الثلاثاء، حيث ظهر واضعًا كمامة كما جونسون، قبل أن يجلسا على بعد مترين عن بعضهما.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في هذا الصدد ممازحًا: "التباعد الاجتماعي لا يعني تباعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا".

وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى إنها غيرت موقفها نهائيًا من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.

وقال بومبيو للصحافيين الأسبوع الماضي "نحن سعداء بذلك"، معتبرًا أن "رئيس الوزراء جونسون محق بشأن هذه المسألة". وردت بكين باتهام لندن بأنها "خدعت" من قِبل الأمريكيين.

وأثارت لندن غضب الصين عندما أعلنت عن تسهيل منح الجنسية البريطانية لما يقرب من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ، ردًا على قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة الشهر الماضي.

وصعّد البريطانيون الموقف، الاثنين، من خلال تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، وتوسيع حظر الأسلحة الذي تم تطبيقه على البر الرئيس للصين، باعتبار أن بكين تنتهك شروط المعاهدة الصينية البريطانية لعام 1997 والتي رافقت إعادة هونغ كونغ للصين.

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