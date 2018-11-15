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"صيانة" كوبري مشاة "الهجرة" تتجاوز "مدة إنشائه"!

قرابة 10 أشهر وما زال دون تدخل

قرابة السنة ولَم تحدث أي أعمال صيانة تُذكر على كوبري المشاة الواقع بالهجرة، والرابط بين عدة مدارس للطالبات والحي المقابل له، بعد أن كان الأهالي وطالبات المدرسة يستخدمونه للعبور إلى الشارع الموازي الذي أغلق بحجة الصيانة!

"سبق" وقفت صباح أمس على الموقع فيما ما زال كما هو دون أن تنظر إليه عين مسؤول أو تسأل عن تأخير تنفيذه طيلة الفترة الماضية التي أغلق فيها بحجة الصيانة، ولا يزال الملصق الموضوع على الجسر والذي يشير إلى وجود أعمال الصيانة في موضعه.

وطالب الأهالي بدورهم الجهة ذات العلاقة بالمسارعة في إنهاء أعمال الصيانة التي لم تبدأ حتى الوقت الحالي.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة أوضحت، في تصريح سابق لها قبل ستة أشهر، على لسان مدير المركز الإعلامي السابق أسامة زيتوني، أن إدارة الجسور بالأمانة أغلقت جسر المشاة الأيام الحالية بهدف الصيانة، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاحه فور الانتهاء منه.

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"صيانة" كوبري مشاة "الهجرة" تتجاوز "مدة إنشائه"!
سبق

قرابة السنة ولَم تحدث أي أعمال صيانة تُذكر على كوبري المشاة الواقع بالهجرة، والرابط بين عدة مدارس للطالبات والحي المقابل له، بعد أن كان الأهالي وطالبات المدرسة يستخدمونه للعبور إلى الشارع الموازي الذي أغلق بحجة الصيانة!

"سبق" وقفت صباح أمس على الموقع فيما ما زال كما هو دون أن تنظر إليه عين مسؤول أو تسأل عن تأخير تنفيذه طيلة الفترة الماضية التي أغلق فيها بحجة الصيانة، ولا يزال الملصق الموضوع على الجسر والذي يشير إلى وجود أعمال الصيانة في موضعه.

وطالب الأهالي بدورهم الجهة ذات العلاقة بالمسارعة في إنهاء أعمال الصيانة التي لم تبدأ حتى الوقت الحالي.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة أوضحت، في تصريح سابق لها قبل ستة أشهر، على لسان مدير المركز الإعلامي السابق أسامة زيتوني، أن إدارة الجسور بالأمانة أغلقت جسر المشاة الأيام الحالية بهدف الصيانة، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاحه فور الانتهاء منه.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:24 AM

"صيانة" كوبري مشاة "الهجرة" تتجاوز "مدة إنشائه"!

قرابة 10 أشهر وما زال دون تدخل

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,092

قرابة السنة ولَم تحدث أي أعمال صيانة تُذكر على كوبري المشاة الواقع بالهجرة، والرابط بين عدة مدارس للطالبات والحي المقابل له، بعد أن كان الأهالي وطالبات المدرسة يستخدمونه للعبور إلى الشارع الموازي الذي أغلق بحجة الصيانة!

"سبق" وقفت صباح أمس على الموقع فيما ما زال كما هو دون أن تنظر إليه عين مسؤول أو تسأل عن تأخير تنفيذه طيلة الفترة الماضية التي أغلق فيها بحجة الصيانة، ولا يزال الملصق الموضوع على الجسر والذي يشير إلى وجود أعمال الصيانة في موضعه.

وطالب الأهالي بدورهم الجهة ذات العلاقة بالمسارعة في إنهاء أعمال الصيانة التي لم تبدأ حتى الوقت الحالي.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة أوضحت، في تصريح سابق لها قبل ستة أشهر، على لسان مدير المركز الإعلامي السابق أسامة زيتوني، أن إدارة الجسور بالأمانة أغلقت جسر المشاة الأيام الحالية بهدف الصيانة، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاحه فور الانتهاء منه.

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