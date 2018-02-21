"الأمر بالمعروف" تنظم مؤتمر "منهج السلف الصالح ".. و"السند" يشيد بدعم القيادة

يهدف إلى إبراز عناية الشريعة بإقامته وفق المنهج الشرعي بعيداً عن الغلو والتطرف

تنظم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤتمراً بعنوان "منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه".

ويهدف المؤتمر إلى إبراز منهج السلف الصالح القويم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعناية الشريعة بإقامته وفق المنهج الشرعي الصحيح، بعيداً عن الغلو والجفاء والتطرف والمناهج والمسالك المخالفة لمنهج السلف الصالح في ذلك، إلى جانب تسليط الضوء على جهود المملكة في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتطور في أعمال الرئاسة العامة ومبادراتها الكبرى ومسؤولياتها الاجتماعية.

وثمَّن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، دعم القيادة الرشيدة لهذا المؤتمر، الذي يبرز عناية الدولة -أيدها الله- لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏وتعزيز أدوار الرئاسة في القيام بهذه الشعيرة.

وبيّن أن هذا الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يدل دلالة واضحة على عنايته ورعايته -رعاه الله- حيث ما فتئ يدعم الرئاسة ويساندها ويرعاها في مختلف برامجها ‏وأنشطتها وفعالياتها، داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ ‏لما تلقاه الرئاسة من دعم واهتمام.