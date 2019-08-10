أمانة جازان تُنهي الاستعدادات كافة ضمن خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

قامت بزيادة الأطباء البيطريين والعمالة لاستيعاب الأعداد المتوقَّعة من الأضاحي

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها الإجراءات كافة اللازمة لاستقبال الأضاحي في المسالخ المخصصة، وذلك بزيادة أعداد الأطباء البيطريين والعمالة والجزارين لاستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد؛ وذلك ضمن خطتها خلال عيد الأضحى المبارك.

وتفصيلاً، أوضح المشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، الدكتور إبراهيم الخياط، أن الأمانة كثفت جولاتها الميدانية على المطابخ الأهلية في إطار خطتها للوقوف على استعدادات المطابخ لاستقبال الأضاحي، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية المطلوبة‪.

وقال "الخياط" إن الأمانة أشعرت المطابخ الراغبة في ذبح الأضاحي خلال الأيام الثلاثة من عيد الأضحى المبارك بالشروط الواجب توافرها، وضرورة الالتزام بالاشتراطات اللازمة.. وأكدت أنه سيتم مراقبة تطبيقها، ومعاقبة المخالفين منهم‪.

وأفاد بأن هذه الاشتراطات تتضمن وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وحصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول، والتقيد بالزي الموحد، واستخدام وسائل النظافة والأكياس المخصصة لحفظ اللحوم، والالتزام بنظافة المحل المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع، وأن يكون مهيأ لهذا الغرض، ومستوفيًا للاشتراطات الصحية، مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، والالتزام بوضع المخلفات في أكياس بلاستيكية مُحكمة الإغلاق، ووضع مخلفات الجلود ونحوها في الأماكن المخصصة لها، مع تأمين عمال نظافة، يتناسب عددهم مع حجم العمل، وتأمين حاوية نفايات لرفع مخلفات الذبح، وتوفير طبيب بيطري للكشف على المذبوحات، والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي‪.

ودعا الدكتور الخياط المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالذبح خلال عيد الأضحى المبارك في المسلخ المركزي لمدينة جيزان والمسالخ المعتمدة بمحافظات المنطقة، أو أحد المطابخ المصرح لها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وضرورة التعاون مع الأمانة بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم، وتفاديًا لانتقال الأمراض.

وأكد أن الأمانة لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة المخالفين للاشتراطات البلدية؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة. وفي حال وجود أي مخالفات يرجى الإبلاغ على رقم طوارئ الأمانة 940.