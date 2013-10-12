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السعودية تعلن عن أضخم اكتتاب بتاريخ البشرية في 20 أكتوبر الجاري

يتوقع طرح 2% من أسهم أرامكو للتداول في نهاية نوفمبر المقبل

يتوقع أن يجتمع مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس المقبل، لإصدار قراره النهائي بشأن الطرح الأولي لأسهم الشركة العملاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت وكالة "بلومبيرج" أن يتم إعلان الطرح في 20 أكتوبر الجاري فيما سيكون عرض الطرح بعد ذلك بسبعة أيام.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم ارامكو في السوق السعودي في نهاية نوفمبر المقبل، حيث يتوقع طرح 2% من أسهم الشركة للتداول.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المصرفيين الاستثماريين ومستشاري أرامكو سيقدمون خلال الـ24 ساعة المقبلة توصياتهم النهائية بشأن تقييم شركة النفط العملاقة التي تستعد لطرح عام أولي والذي ينتظر أن يكون الأضخم في التاريخ.

أرامكو أرامكو السعودية أسهم أرامكو السوق السعودي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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السعودية تعلن عن أضخم اكتتاب بتاريخ البشرية في 20 أكتوبر الجاري
سبق

يتوقع أن يجتمع مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس المقبل، لإصدار قراره النهائي بشأن الطرح الأولي لأسهم الشركة العملاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت وكالة "بلومبيرج" أن يتم إعلان الطرح في 20 أكتوبر الجاري فيما سيكون عرض الطرح بعد ذلك بسبعة أيام.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم ارامكو في السوق السعودي في نهاية نوفمبر المقبل، حيث يتوقع طرح 2% من أسهم الشركة للتداول.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المصرفيين الاستثماريين ومستشاري أرامكو سيقدمون خلال الـ24 ساعة المقبلة توصياتهم النهائية بشأن تقييم شركة النفط العملاقة التي تستعد لطرح عام أولي والذي ينتظر أن يكون الأضخم في التاريخ.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:11 AM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
02:29 AM

السعودية تعلن عن أضخم اكتتاب بتاريخ البشرية في 20 أكتوبر الجاري

يتوقع طرح 2% من أسهم أرامكو للتداول في نهاية نوفمبر المقبل

A A A
خالد علي - الرياض
28
39,922

يتوقع أن يجتمع مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس المقبل، لإصدار قراره النهائي بشأن الطرح الأولي لأسهم الشركة العملاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت وكالة "بلومبيرج" أن يتم إعلان الطرح في 20 أكتوبر الجاري فيما سيكون عرض الطرح بعد ذلك بسبعة أيام.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم ارامكو في السوق السعودي في نهاية نوفمبر المقبل، حيث يتوقع طرح 2% من أسهم الشركة للتداول.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المصرفيين الاستثماريين ومستشاري أرامكو سيقدمون خلال الـ24 ساعة المقبلة توصياتهم النهائية بشأن تقييم شركة النفط العملاقة التي تستعد لطرح عام أولي والذي ينتظر أن يكون الأضخم في التاريخ.

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